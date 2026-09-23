Directa, ricavi in crescita e utile stabile. Busi: più costi per investire nella nuova infrastruttura

(Teleborsa) - "Il numero dei clienti è cresciuto come non aveva mai fatto in passato
nel primo semestre del 2026, con il valore complessivo degli assets dei clienti che ha superato quota 11,5 miliardi di euro. A gennaio 2020 questo dato era di 1,6 miliardi di euro, quindi è aumentato di 10 miliardi in poco più di 5 anni, cioè siamo diventati un altro modello di società
". Lo ha detto Andrea Busi, AD
di Directa SIM
, presentando la semestrale
, chiusa con 166.261 conti aperti (+20,9% rispetto a fine 2025). Del totale, la liquidità vale circa 700 milioni di euro, di cui 450 milioni di euro di clienti diretti e 250 milioni di euro di clientela che appoggia l'operatività su un conto di banche convenzionate.
"Il nostro cliente medio è più patrimonializzato
della media dei clienti che operano online, possedendo in media 75 mila euro tra liquidità e titoli
- ha raccontato Busi - Si tratta di un cliente molto preparato, molto esigente in termine di servizio, e questo è vero anche dopo aver allargato la platea dei clienti, con i nuovi che arrivano che hanno lo stesso DNA e non sono clienti di minor redditività.
Inoltre, "la clientela è innamorata e posizionata sui mercati azionar
i, non è una clientela speculativa che opera soprattutto con CFD e future, e infatti - nonostante la clientela sia aumentata -gli eseguiti sui future sono stabili. Soprattutto la clientela nuova e giovane è attratta da una operatività cash, quasi definibile "lenta" con un orizzonte di lungo periodo".
Nel corso del semestre i clienti hanno eseguito complessivamente 3,8 milioni di ordini (63% del totale 2025), oltre 2,4 milioni dei quali sui mercati "cash" italiani. Il controvalore intermediato sugli ETF è aumentato del 76,6%
rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, mentre il numero di eseguiti è cresciuto del 63,3%. Il continuo boom di questo strumento è favorito dal "continuo lavoro dell'ufficio business - grazie alla relazione con gli emittenti - e grazie a nuove tendenze con mercato", ha spiegato l'AD. Sono ora più di 36 mila i clienti con un PAC attivo. Particolarmente significativa è stata anche la crescita dell'operatività sui mercati azionari statunitensi, dove il numero di ordini eseguiti è aumentato del 36% circa rispetto al primo semestre 2025. "In particolare, a giugno abbiamo registrato il +120% su mercati statunitensi grazie all'interesse per SpaceX
", ha puntalizzato.
Nonostante l'aumento dei ricavi, l'utile è stato pressoché stabile a 7,3 milioni di euro, soprattutto per il balzo di circa 3 milioni di euro delle "altre spese amministrative". "Non si tratta di costi vivi ma di investimenti
- ha spiegato Busi - Quando un'azienda cresce, raggiunge un livello di dimensione per cui la vecchia organizzazione non è più sufficiente per sostenere la crescita. Infatti, 1,7 milioni di euro sono stati investimenti software
, perchè stiamo disegnando la nuova infrastruttura informatica, indispensabile per agevolare e accarezzare il processo di crescita che non può più avere strutture vecchie". Inoltre, abbiamo avuto un aumento di costi marketing e commerciali
per poco più di 1 milione di euro - ha aggiunto - Sia perchè quest'anno abbiamo organizzato il Directa Summit nel primo semestre, che per il boost sulla pubblicità, sul web, sui social media e sul rafforzamento di brand e visibilità".
L'AD di Directa SIM si è soffermata anche sull'attività di emissione di titoli di Stato, affermando che la nostra clientela è particolarmente affezionata a collocamenti di BTP Valore e Italia
e, in particolare, nell'ultimo collocamento abbiamo fatto il record con circa 70 milioni di euro".