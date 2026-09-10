Unidata, ricavi e ebitda in crescita dell’8% nel primo semestre 2026: confermata la guidance

(Teleborsa) - Unidata
ha chiuso il primo semestre dell'anno con Ricavi totali
consolidati, pari a 53,6 milioni, risultano in crescita (+8%) rispetto ai primi 6 mesi del 2025 (€ 49,5 milioni), con un breakdown dei ricavi per area di business che vede un incremento sia dei ricavi da Service (+5%) che dei ricavi da Infrastruttura (+17%). La componente ricorrente si conferma il pilastro del modello di business: € 34,5 milioni, pari al 64,3% dei ricavi totali, a conferma della visibilità e della qualità dei flussi del Gruppo.
L’EBITDA
risulta pari a € 13,1 milioni, in crescita dell’8% rispetto a € 12,2 milioni nel primo semestre 2025, per effetto del positivo andamento dei ricavi. L’EBITDA Margin si attesta al 24,5%, in linea con il 24,7% del primo semestre 2025. L’EBITDA Adjusted
risulta pari a € 13,7 milioni, in linea con € 13,7 milioni2 nei primi 6 mesi del 2025. Le rettifiche si riducono da € 1,5 milioni a € 0,6 milioni: nel 2026 riguardano il solo storno dell’utile infragruppo maturato nei confronti delle società collegate, valutate con il metodo del patrimonio
netto, come richiesto dal principio contabile internazionale IAS 28, mentre nel 2025 comprendevano anche costi di natura non ricorrente. L’EBITDA Margin Adjusted è pari al 25,6% rispetto al 27,7%2 dei primi 6 mesi del 2025 e si mantiene coerente con l’obiettivo di circa il 25% previsto dalla Guidance 2026.
Il Reddito Operativo
(EBIT), pari a € 7,0 milioni, registra una crescita del 4% rispetto ai primi 6 mesi del 2025 (€ 6,7 milioni), nonostante un incremento degli ammortamenti legati ai maggiori investimenti effettuati. L’EBIT Margin risulta pari al 13,0% (13,6% nel primo semestre 2025).
L’Utile
del periodo è pari a € 2,0 milioni rispetto al risultato registrato nel primo semestre 2025 (€ 4,1 milioni).
Nel corso dei primi 6 mesi del 2026 sono stati effettuati Investimenti
per € 10,0 milioni, suddivisi in € 1,8 milioni in immobilizzazioni immateriali, € 3,7 milioni in immobilizzazioni materiali, connessi principalmente all’area infrastruttura, e € 4,5 milioni in investimenti in partecipazioni (Unicenter). L’Indebitamento Finanziario Netto
è pari a € 43,9 milioni, rispetto a € 37,7 milioni al 31 dicembre 2025. La variazione di € 6,2 milioni riflette principalmente € 4,5 milioni di investimento nella collegata di nuova costituzione UniCenter S.p.A., € 5,5 milioni di investimenti materiali e immateriali e € 0,5 milioni fra dividendi distribuiti e acquisto di azioni proprie, a fronte di un flusso finanziario dell’attività operativa di € 4,0 milioni.
L’Indebitamento Finanziario Netto Adjusted, indicatore alternativo di performance calcolato al netto dei crediti commerciali scaduti e fatture da emettere per € 7,1 milioni, relativi in prevalenza a progetti per la Pubblica Amministrazione, e della variazione delle attività contrattuali per € 4,5 milioni, relative a lavori eseguiti e non ancora fatturati, risulta pari a € 32,3 milioni.
Il Patrimonio Netto al 30 giugno 2026 è pari a € 88,7 milioni rispetto a € 86,7 milioni al 31 dicembre 2025.
Il primo semestre del 2026 conferma una crescita dei clienti diretti
(+5%) rispetto allo scorso esercizio. I clienti diretti totali al 30 giugno 2026 sono infatti pari a n. 32.629, rispetto ai n. 31.0223 al 31 dicembre 2025.Outlook
Alla luce dell’andamento registrato nel primo semestre del 2026, sottolinea la società nella nota dei conti, le aspettative per la restante parte dell’esercizio "si mantengono coerenti con gli obiettivi di sviluppo e crescita definiti dal Gruppo". Su tali basi il Gruppo "conferma la Guidance 2026". L’accelerazione attesa, in linea con la stagionalità storica dei ricavi Unidata, nella seconda parte dell’esercizio "riflette principalmente la prosecuzione delle attività connesse al contratto sottoscritto con Infratel Italia il 20 luglio 2026, l’avanzamento
dei lavori infrastrutturali riferibili al progetto Unifiber e la fatturazione dei progetti speciali il cui capitale circolante è già rilevato in bilancio al 30 giugno 2026".
Le iniziative in corso e gli investimenti programmati sono pertanto finalizzati a rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo del
Gruppo e a porre le basi per il conseguimento degli obiettivi economici, operativi e strategici definiti per il medio-lungo periodo e, in particolare, per il raggiungimento della Guidance 2026, che prevede: Ricavi totali: compresi tra € 114 e € 116 milioni; EBITDA Adjusted: compreso tra € 28 e € 29 milioni; EBITDA Margin Adjusted: pari a circa il 25%; Indebitamento Finanziario Netto: compreso tra € 37 milioni e € 39 milioni.Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata
, ha dichiarato: "Il primo semestre del 2026 conferma la solidità del percorso di crescita intrapreso da Unidata
, con ricavi ed EBITDA in aumento, e la capacità del Gruppo di coniugare sviluppo del business e investimenti mirati nelle infrastrutture strategiche. Guardiamo alla seconda parte dell'anno con fiducia
, proseguendo nell'ampliamento della base clienti e nel rafforzamento delle nostre infrastrutture, ma anche accelerando lo sviluppo dei business a
maggiore contenuto tecnologico e valore aggiunto — dal Cloud allo Smart IoT, dal Data Center alla Cybersecurity — sui quali il Gruppo concentra una parte rilevante della propria strategia di crescita futura. In questo percorso, l'avvio dell'operatività di Unicenter con il progetto del green colocation data center TIER IV a Roma rappresenta un passaggio strategico, che rafforza il nostro posizionamento
competitivo e pone basi concrete per sostenere la crescita e la creazione di valore nel medio-lungo periodo".