SYS-DAT, rilevate azioni proprie per quasi 290 mila euro

(Teleborsa) - SYS-DAT ha comunicato di aver acquistato, tra il 7 e l'11 settembre 2026, complessivamente 37.231 azioni proprie a un prezzo medio di 7,75 euro per azione e per un controvalore complessivo di 288.649,44 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 30 aprile 2026.



Gli acquisti sono finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dal "Piano di Stock Option 2024-2026".



A seguito delle operazioni comunicate, al 14 settembre 2026 la società detiene complessivamente 1.146.387 azioni proprie, pari al 3,6643% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 8,1 euro.







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