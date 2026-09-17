TXT e-solutions sale al 3% del capitale sociale con il buyback

(Teleborsa) - TXT e-solutions ha comunicato che tra il 7 e il 10 settembre 2026 ha acquistato 2.340 azioni proprie per un controvalore pari a 115.543 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.



All'11 settembre, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 390.892 azioni proprie, pari al 3,0054% del capitale sociale.



Sul listino milanese, intanto, TXT e-solutions registra una flessione dello 0,74% rispetto alla vigilia e si attesta a 53,6 euro.





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