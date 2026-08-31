Tonon Group, fatturato 2025 sale a 425 milioni di euro. Cresce anche la redditività

(Teleborsa) - Tonon Group, big italiano delle costruzioni e dei materiali della relativa filiera, ha chiuso il bilancio consolidato 2025 con un fatturato di 424,9 milioni di euro (+9% rispetto ai 390,3 milioni del 2024) e un valore della produzione che raggiunge 461,3 milioni di euro (+12%). La crescita registrata nel 2025, spiega la società, è dovuta a molteplici fattori, tra gli altri: la conclusione di importanti appalti nella capogruppo Impresa Tonon; l'aumento dei volumi di vendita di calcestruzzo di oltre il 14% in Italia (+5% all'estero); l'incremento dei volumi di vendita dei bitumi di oltre l'8%.



L'Ebitda consolidato sfiora i 61 milioni di euro, segnando un aumento di 11 milioni rispetto al 2024. Un margine operativo lordo spinto principalmente dall'ottimo momento di General Beton Triveneta (+4,5 milioni), dalla capogruppo (+2,3 milioni), da Nord Est Logistica (+2 milioni) e dalle attività internazionali (+1,7 milioni). L'espansione industriale ha trovato immediato riscontro anche sul fronte occupazionale, con l'organico che a fine 2025 conta 934 collaboratori (+77 unità sul 2024).



"La capogruppo Impresa Tonon intende rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nei mercati del Nord Est Italia, consolidando la presenza nelle aree a maggiore dinamismo economico e immobiliare - annuncia Giacomo Tonon, Consigliere Delegato allo Sviluppo - In tale contesto, la strategia di crescita prevede la partecipazione a operazioni di maggiore scala e complessità, con particolare attenzione a iniziative di rigenerazione urbana e a progetti sviluppati anche attraverso gli strumenti del partenariato pubblico-privato, ritenuti fondamentali per la creazione di valore sostenibile e di lungo periodo".



"La capogruppo mira a consolidare il proprio ritorno sul mercato lombardo, con un focus particolare sull'area metropolitana di Milano, che continua a rappresentare uno dei principali poli di attrazione per investimenti immobiliari e infrastrutturali - aggiunge - Analoga rilevanza strategica assume l'interesse al mercato romano, caratterizzato da una crescente vivacità del settore real estate e da significative opportunità di sviluppo nei comparti residenziale, direzionale e dei servizi, anche in relazione ai processi di riqualificazione urbana in corso".

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