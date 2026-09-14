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Quadro rialzista per Walmart

Finanza
Quadro rialzista per Walmart
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Apprezzabile rialzo per la multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione, tra i componenti del Nasdaq 100, in guadagno dell'1,31% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Walmart disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 107,2 USD, con stop loss stimato a quota 99,71 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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