Quadro rialzista per Walmart
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Apprezzabile rialzo per la multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione, tra i componenti del Nasdaq 100, in guadagno dell'1,31% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Walmart disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 107,2 USD, con stop loss stimato a quota 99,71 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```