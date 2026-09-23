Si muove in territorio negativo il comparto chimico italiano (-1,24%)
(Teleborsa) - L'indice del settore chimico procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dal settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a 54.571,6, in calo dell'1,24%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals termina la seduta in territorio positivo a 1.555, dopo aver avviato le contrattazioni a 1.539.
Tra le mid-cap italiane, andamento annoiato per SOL, che chiude la sessione in ribasso dell'1,24%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, composto ribasso per Aquafil, in flessione del 2,99% sui valori precedenti.
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