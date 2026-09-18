Ferragamo, Barclays taglia le stime sul terzo trimestre e conferma l’Underweight
Titolo in calo a Piazza Affari
(Teleborsa) - Barclays si attende un terzo trimestre 2026 debole per Salvatore Ferragamo, penalizzato dalla debolezza della Cina, dalla pressione sul canale Wholesale e da un confronto più difficile con il periodo precedente. La banca prevede ricavi netti a 205 milioni di euro, in calo del 4% a cambi costanti, rispetto ai 223 milioni stimati in precedenza.
Nel dettaglio, Barclays stima Retail in calo dello 0,5% e Wholesale del 19%, ancora penalizzato dal processo di razionalizzazione, soprattutto in Europa. A livello geografico, le vendite sono attese in calo del 9% sia in Europa sia nell’Asia-Pacifico, mentre l’America dovrebbe crescere del 2%, il Giappone segnare -4% e Centro e Sud America +6%.
La maggiore cautela deriva soprattutto dalla Cina, dove Barclays segnala un deterioramento dei trend nel comparto luxury dopo il recente viaggio nel Paese. Dopo il +7% registrato dal Retail nel secondo trimestre, la banca prevede quindi un rallentamento nel terzo trimestre.
Alla luce del quadro più difficile, Barclays riduce del 3% le stime di ricavi FY2026 e porta la previsione di EBIT a 42 milioni, dai precedenti 47 milioni di euro. Il target price viene limato a 6,50 da 6,60, mentre viene confermato il giudizio Underweight sul titolo.
Ferragamo pubblicherà i risultati di vendita del terzo trimestre il prossimo 20 ottobre, dopo la chiusura dei mercati.
Intanto il titolo Ferragamo quotato a Piazza Affari mostra con un ribasso del 2,63% in linea con la debolezza mostrata dall'intero listino milanese.
La tendenza ad una settimana della maison del lusso è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Salvatore Ferragamo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,683 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,948. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,577.
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