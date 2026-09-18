Ferragamo, Barclays taglia le stime sul terzo trimestre e conferma l’Underweight

Titolo in calo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Barclays si attende un terzo trimestre 2026 debole per Salvatore Ferragamo , penalizzato dalla debolezza della Cina, dalla pressione sul canale Wholesale e da un confronto più difficile con il periodo precedente. La banca prevede ricavi netti a 205 milioni di euro, in calo del 4% a cambi costanti, rispetto ai 223 milioni stimati in precedenza.



Nel dettaglio, Barclays stima Retail in calo dello 0,5% e Wholesale del 19%, ancora penalizzato dal processo di razionalizzazione, soprattutto in Europa. A livello geografico, le vendite sono attese in calo del 9% sia in Europa sia nell’Asia-Pacifico, mentre l’America dovrebbe crescere del 2%, il Giappone segnare -4% e Centro e Sud America +6%.



La maggiore cautela deriva soprattutto dalla Cina, dove Barclays segnala un deterioramento dei trend nel comparto luxury dopo il recente viaggio nel Paese. Dopo il +7% registrato dal Retail nel secondo trimestre, la banca prevede quindi un rallentamento nel terzo trimestre.



Alla luce del quadro più difficile, Barclays riduce del 3% le stime di ricavi FY2026 e porta la previsione di EBIT a 42 milioni, dai precedenti 47 milioni di euro. Il target price viene limato a 6,50 da 6,60, mentre viene confermato il giudizio Underweight sul titolo.



Ferragamo pubblicherà i risultati di vendita del terzo trimestre il prossimo 20 ottobre, dopo la chiusura dei mercati.



Intanto il titolo Ferragamo quotato a Piazza Affari mostra con un ribasso del 2,63% in linea con la debolezza mostrata dall'intero listino milanese.



La tendenza ad una settimana della maison del lusso è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Il quadro tecnico di Salvatore Ferragamo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,683 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,948. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,577.



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