Agosto: produzione italiana di acciaio in calo del 3,5%

Laminati a caldo: flessione per i lunghi, mentre i piani proseguono il recupero

(Teleborsa) - Ad agosto la produzione nazionale di acciaio si è attestata a 793 mila tonnellate, registrando una contrazione del 3,5% su base annua. Nei primi otto mesi dell’anno, tuttavia, i volumi complessivi hanno raggiunto 13,9 milioni di tonnellate, segnando una crescita del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, nonostante il rallentamento evidenziato negli ultimi due mesi. E' quanto emerge da una nota inviata da Federacciai.



L’andamento dei laminati a caldo continua a mostrare una dinamica differenziata tra le due principali famiglie di prodotto.



La produzione di lunghi, pari ad 395 mila tonnellate, ha registrato ad agosto una flessione del 10,2% su base annua. Il dato resta comunque positivo nel cumulato dei primi otto mesi, con volumi pari a 8,4 milioni di tonnellate e una crescita del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Prosegue invece il recupero dei prodotti piani, la cui produzione si è attestata a 374 mila tonnellate, in aumento del 30,3% su base annua. Il forte incremento risente, tuttavia, del confronto con agosto 2025, quando la produzione aveva registrato una marcata contrazione del 31,0%. Nel periodo gennaio-agosto, i volumi dei piani, pari complessivamente a 5,7 milioni di tonnellate, evidenziano ancora una flessione del 2,4% su base annua.



(Foto: © Yulia Grogoryeva/123RF)

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