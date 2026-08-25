Volex spicca il volo con rialzo stime crescita utili 2027

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sulla compagnia britannica Volex , che evidenzia un rialzo del 20% a Londra, dopo aver rivisto al rialzo le previsioni di profitto per l'esercizio 2027.



Volex, che recentemente è passata dal mercato AIM al Listino ufficiale di Londra, nel consueto trading update ha previsto un utile operativo underlying per l'esercizio 2027 superiore alle attuali aspettative di mercato, grazie alla solida performance registrata nei primi mesi dell'anno.



La società ha registrato una crescita organica del fatturato del 28% a cambi costanti nei quattro mesi conclusi il 31 luglio 2026. Il fatturato medio mensile è cresciuto dell'8% rispetto all'anno prima, anche se la società ha avvertito che si attende una normalizzazione dei tassi di crescita nella seconda parte dell'anno. Le spese operative continuano a essere gestite con attenzione, grazie a risparmi derivanti dall'efficienza e a una maggiore leva operativa, che contribuiscono a migliorare la performance del margine operativo.



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