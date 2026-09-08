Milano 7-set
52.230 0,00%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 0,00%
Londra 7-set
10.822 0,00%
Francoforte 7-set
26.007 0,00%

Partite correnti Giappone in luglio

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Partite correnti Giappone in luglio
Giappone, Partite correnti in luglio pari a 2.989 Mld ¥, in aumento rispetto al precedente -920 Mld ¥.

(Foto: Walkerssk / Pixabay)
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