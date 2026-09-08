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Partite correnti Giappone in luglio
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08 settembre 2026 - 07.00
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Partite correnti in luglio pari a 2.989 Mld ¥
, in aumento rispetto al precedente -920 Mld ¥.
(Foto: Walkerssk / Pixabay)
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