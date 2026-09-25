Capricorn Energy ai massimi dal 2011 a Londra su nuova offerta Genel Energy che batte DNO

Cash offer di 5,74 di dollari con premio del 10% sulla rivale

(Teleborsa) - Alla borsa di Londra, le azioni di Capricorn Energy hanno raggiunto i massimi dall'agosto 2011 dopo che la britannica Genel Energy ha alzato la propria offerta in contanti a 5,74 di dollari per azione, battendo così quanto messo sul piatto dalla rivale norvegese DNO.



L'offerta migliorata comprende, per ogni azione Capricorn, 4,75 dollari in contanti e un dividendo speciale di 0,99 dollari.



Il controvalore in sterline è pari a 434 pence per azione e rappresenta un premio del 63% rispetto al prezzo di chiusura per azione Capricorn di 266 pence registrato il 10 marzo 2026, giorno precedente l'inizio del Periodo di Offerta.



L'offerta migliorata è superiore rispetto all'offerta inizialmente annunciata da DNO il 1° settembre e successivamente rivista il 17 settembre, in quanto rappresenta un incremento di 0,53 dollari per azione Capricorn rispetto al valore di acquisizione previsto dai termini dell'Offerta DNO, pari a 5,214 dollari, con un premio del 10% rispetto all'offerta di DNO.



Il valore di acquisizione incrementato - ipotizzando che il Dividendo Consentito venga dichiarato e corrisposto integralmente, ha precisato Genel Energy - implica un valore per l'intero capitale azionario ordinario emesso e da emettere di Capricorn pari a circa 436 milioni di dollari USA su base completamente diluita, equivalente a 330 milioni di sterline.



Capricorn è diventata un obiettivo ambito per le società energetiche che cercano di acquisire una posizione nel settore upstream dell’Egitto, con i suoi asset nel Deserto Occidentale che hanno attirato offerte concorrenti dalle due rivali nel giro di poche settimane.

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