ILPRA, utile semestrale sale a 2,4 milioni di euro. Ricavi +21,6%

(Teleborsa) - ILPRA , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi pari a 42 milioni di euro, in crescita del 21,6% rispetto al 30 giugno 2025 (34,5 milioni). I ricavi realizzati in Italia sono pari a 16,7 milioni di euro (+54,2%) e rappresentano il 40% del totale (31% al 30 giugno 2025); i ricavi realizzati all'estero sono pari a 25,2 milioni di euro (+6,7%) e rappresentano il 60% del totale (69% al 30 giugno 2025).



L'EBITDA è pari a 7 milioni di euro, in crescita rispetto al 30 giugno 2025 (5,4 milioni); questo valore è influenzato dalla crescita del magazzino, in particolare del WIP, che penalizza la marginalità rendendola inespressa fino al momento della vendita del bene. L'EBITDA margin è pari al 16,6% (15,8% al 30 giugno 2025). L'EBITDA margin è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025, nonostante, sia ancora influenzato dalla marginalità ancora latente delle ultime società acquisite e dalle aperture delle nuove filiali; oltre che dall'incremento del magazzino. L'EBIT è pari a 4,3 milioni di euro, +42,9%, dopo ammortamenti e svalutazioni per 2,6 milioni (2,4 milioni al 30 giugno 2025). L'Utile Netto si attesta a 2,4 milioni di euro, in crescita rispetto al 30 giugno 2025 (1,6 milioni), mentre l'Utile Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 2,2 milioni di euro (1,2 milioni al 30 giugno 2025).



L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 19,9 milioni di euro (22,7 milioni al 31 dicembre 2025), con disponibilità liquide per 20,3 milioni (14,4 milioni al 31 dicembre 2025). La riduzione dell'indebitamento netto per 2,8 milioni, nonostante l'incremento di magazzino (ciclicamente sempre più rilevante alla chiusura del semestre rispetto al fine anno), è riconducibile alla riduzione dei giorni incasso sui clienti e agli incassi di acconti sulle forniture dei grandi impianti.



"Il primo semestre 2026 conferma la capacità di ILPRA di crescere a un ritmo significativamente superiore a quello del mercato di riferimento, con ricavi in aumento del 21,6% e un EBITDA che raggiunge i 7 milioni di euro, accompagnato da un ulteriore miglioramento della marginalità - ha detto l'AD Maurizio Bertocco - Si tratta di un risultato particolarmente significativo perché ottenuto in una fase nella quale il Gruppo sta continuando a sostenere importanti investimenti per ampliare la propria presenza internazionale e rafforzare la struttura organizzativa e commerciale. La crescita del Valore della Produzione e del magazzino riflette inoltre la progressiva evoluzione del nostro portafoglio verso commesse di impianti di dimensioni medio-grandi e ad alto contenuto di personalizzazione, che richiedono tempi di lavorazione più lunghi ma ci consentono di ampliare il perimetro delle soluzioni offerte ai clienti".



"Parallelamente, abbiamo continuato a lavorare sull'efficienza finanziaria: nonostante l'incremento del capitale assorbito dal magazzino, l'indebitamento finanziario netto si è ridotto di 2,8 milioni di euro rispetto a fine 2025, grazie anche alla maggiore velocità degli incassi e agli acconti sulle grandi forniture - ha aggiunto - Il percorso di internazionalizzazione prosegue con decisione, come dimostra l'apertura della filiale australiana, che si aggiunge al rafforzamento del presidio diretto dei principali mercati europei. La nostra strategia è chiara: essere sempre più vicini ai clienti, con competenze tecniche e commerciali direttamente presenti sui mercati, e costruire relazioni di partnership di lungo periodo. Guardiamo quindi alla seconda parte dell'anno con fiducia, continuando a investire nella crescita del Gruppo e nella capacità di ILPRA di cogliere le opportunità presenti nei diversi mercati".

Condividi

```