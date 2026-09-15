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Bilancia commerciale globale Italia in luglio
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15 settembre 2026 - 10.20
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Bilancia commerciale globale in luglio pari a 8,24 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 4,34 Mld Euro (la previsione era 4,77 Mld Euro).
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