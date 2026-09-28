Milano 10:57
51.988 +0,23%
Nasdaq 25-set
30.608 0,00%
Dow Jones 25-set
51.829 +0,93%
Londra 10:57
10.745 +0,46%
Francoforte 10:57
25.456 +0,19%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un timido +0,05%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8302, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8263. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8341.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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