Edison, QatarEnergy non sarà in grado di consegnare ulteriori 6 carichi di GNL

Esteso periodo di forza maggiore fino a inizio dicembre 2026

(Teleborsa) - Edison ha ricevuto una nuova comunicazione da QatarEnergy che conferma il perdurare della causa di forza maggiore impedendo al venditore di adempiere ai propri obblighi contrattuali per le consegne di gas in Italia. QatarEnergy ha informato Edison che non sarà in grado di effettuare le consegne relative a ulteriori 6 carichi di GNL, previsti presso il terminale di ricezione Adriatic LNG in Italia. Questo estende il periodo complessivo di forza maggiore dall’inizio di aprile a inizio dicembre 2026.



Di conseguenza, - riporta una nota - ad oggi sono complessivamente 35 i carichi di GNL oggetto di forza maggiore nel periodo, per un volume complessivo di circa 4,6 miliardi di metri cubi di gas naturale.



Edison informa inoltre che al 28 settembre 2026 i volumi sostituiti presso il terminale Adriatic LNG sono pari a 23 carichi di GNL, corrispondenti a circa 2,3 miliardi di metri cubi di gas naturale. Il Gruppo conferma dunque la sua capacità di reperire gas alternativo per tutti i propri clienti e di essere pienamente in grado di onorare gli impegni commerciali assunti.



Edison ricorda che il contratto di lungo termine con QatarEnergy, attivo dal 2009, prevede la fornitura di 6,4 miliardi di metri cubi di gas all'anno all'Italia, per una durata di 25 anni.

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