Giocamondo Study si aggiudica 6 lotti per 3,66 milioni di euro nella gara di Regione FVG

(Teleborsa) - Giocamondo Study , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo, si è aggiudicata 6 dei 24 lotti complessivi della procedura regionale per l'affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e dei soggiorni, scambi e stage linguistici per gli Istituti scolastici statali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il valore complessivo dei 24 lotti in cui è stata suddivisa la gara è di circa 3,66 milioni di euro.



Nell'ambito della procedura, Giocamondo Study ha potuto contare anche sull'esperienza e sulle competenze maturate da Destinazione Lingue, Educational Tour Operator basato in Friuli-Venezia Giulia, entrata a far parte del Gruppo lo scorso giugno e specializzata nell'organizzazione di viaggi studio estivi con accompagnatore per studenti Junior (da 12 a 17 anni) e Young Adults (da 17 ai 19 anni). La convenzione, avente durata 24 mesi a decorrere da settembre 2026.



"L'aggiudicazione di questo bando regionale rappresenta il chiaro segnale di un passaggio strategico per Giocamondo Study - ha dichiarato l'AD Stefano De Angelis - L'acquisizione di Destinazione Lingue è stata una scelta strategica in vista di una nostra maggiore penetrazione nel Nordest italiano e questo traguardo è l'evidenza che le potenzialità di queste operazioni non garantiscono solo una crescita organica del nostro perimetro di consolidamento, ma sono asset determinanti per acquisire nuovi business".

Condividi

```