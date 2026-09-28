Borse europee caute con petrolio in rialzo, rendimento BTP decennale al 4,55%

(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, mentre il petrolio è in rialzo
dopo che nel fine settimana
il presidente statunitense Donald Trump ha respinto pubblicamente una proposta di cessate il fuoco avanzata dall'Iran
. Teheran ha ribadito che solo la diplomazia può risolvere il conflitto con gli Stati Uniti e Israele. Intanto, il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, è arrivato a Washington per un incontro con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ufficiale saudita, mentre si intensificano le ostilità tra Riyadh e gli Houthi yemeniti.
Sempre sul fronte geopolitico, sabato sono stati resi noti gli esiti dell'incontro della scorsa settimana tra i presidenti Trump e Xi
. Il risultato principale dei colloqui è stato un accordo per allentare il regime tariffario su merci non sensibili per un valore di 30 miliardi di dollari
in entrambe le direzioni. USA e Cina hanno inoltre concordato
di istituire un canale di discussione sull'intelligenza artificiale; il prossimo ciclo di incontri sul tema è previsto per novembre.
Resta alta l'attenzione sui titoli di Stato
, dopo che venerdì il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni ha toccato il 5,22%, il livello più alto dal giugno 2007, mentre quello a 30 anni ha raggiunto il 5,50%, massimo dal 2004, in scia al rialzo dei tassi deciso dalla Fed il 16 settembre e all'accelerazione delle aspettative di inflazione confermata dal sondaggio dell'Università del Michigan. I mercati stimano ora una probabilità superiore al 60% di un ulteriore rialzo dei tassi il 28 ottobre, contro meno del 20% di un mese fa.
Il calendario macroeconomico odierno è privo di grandi spunti e l'attenzione si concentrerà sull'intervento della presidente della BCE, Christine Lagarde
, in audizione nel pomeriggio al Parlamento europeo. Sempre sul fronte delle banche centrali, la Reserve Bank of Australia (RBA) dovrebbe alzare il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo al 4,60%, nella riunione di domani.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Crollo dell'oro
(-2,89%), che ha toccato 4.162,2 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,69%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +92 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,55%. Tra gli indici di Eurolandia
poco mosso Francoforte
, che mostra un +0,11%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,24%, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,4%.
A Milano
, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 51.851 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 54.484 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,31%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,45%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Amplifon
(+2,63%), Stellantis
(+2,24%), Ferrari
(+1,68%) e ENI
(+1,35%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Telecom Italia
, che continua la seduta con -2,32%. Soffre Prysmian
, che evidenzia una perdita dell'1,96%. Pensosa Lottomatica
, con un calo frazionale dello 0,94%. Tentenna BPER Banca
, con un modesto ribasso dello 0,82%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, GVS
(+3,89%), Alerion Clean Power
(+3,29%), Banca Ifis
(+2,01%) e Maire
(+1,74%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Danieli
, che continua la seduta con -8,46%. Preda dei venditori Technoprobe
, con un decremento del 2,06%. Si concentrano le vendite su Banco Desio
, che soffre un calo dell'1,80%. Giornata fiacca per Moltiply Group
, che segna un calo dell'1,20%.