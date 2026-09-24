Outlet Group debutta su Euronext Oslo Bors

(Teleborsa) - Outlet Group Holding, rivenditore norvegese specializzato in articoli sportivi, abbigliamento, calzature, giocattoli e materiali per attività creative a prezzi convenienti, si è quotato su Euronext Oslo Bors. Si tratta della 65ª ammissione su Euronext nel 2026.



Outlet Group opera attraverso due format commerciali complementari: Sport Outlet, il core business dedicato ai prodotti per sport, attività all'aperto e fitness, e Kids Outlet, lanciato nel 2025, che segna l'espansione del Gruppo nei settori dei giocattoli e dei materiali per attività creative. Attualmente, il Gruppo gestisce 145 negozi in Norvegia (di cui 119 a marchio Sport Outlet e 23 Kids Outlet) e tre punti vendita Sport Outlet in Polonia.



La quotazione fa seguito a un'offerta pubblica iniziale che ha incluso un collocamento istituzionale, un'offerta al pubblico retail e un'offerta riservata ai dipendenti. Il prezzo dell'offerta è stato fissato a 33 NOK per azione, per un valore complessivo dell'operazione di circa 1,3 miliardi di NOK; di questi, circa 500 milioni di NOK (proventi lordi) sono stati raccolti direttamente dalla società. L'offerta ha suscitato un notevole interesse da parte di investitori istituzionali e retail, portando all'ingresso di oltre 4.000 nuovi azionisti. Sono state ammesse alle negoziazioni complessivamente 111.551.515 azioni. All'apertura del mercato, il prezzo delle azioni era di 33 NOK, conferendo a Outlet Group una capitalizzazione di mercato di 3,68 miliardi di NOK (circa 342 milioni di euro).



"La quotazione su Euronext Oslo Bors è il naturale passo successivo per sostenere lo sviluppo continuo del Gruppo: ci consentirà di accedere ai mercati dei capitali per finanziare l'espansione, ampliare la base azionaria e rafforzare ulteriormente il profilo del Gruppo agli occhi di clienti, fornitori e dipendenti, continuando al contempo a generare un valore significativo per tutti gli azionisti", ha commentato Tor-André Skeie, CEO e co-fondatore.

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