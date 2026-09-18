Bellini Nautica, aumento di capitale da 2,76 milioni di euro per la controllata Bellini Yacht

(Teleborsa) - Bellini Nautica , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, ha reso noto che l'assemblea della controllata Bellini Yacht ha deliberato un aumento di capitale scindibile e a pagamento offerto in opzione alla totalità dei soci, da liberarsi in denaro per complessivi 2,76 milioni di euro, di cui 59.512,50 euro a titolo di capitale e 2.700.487,50 euro a titolo di sovrapprezzo. Il socio di minoranza Blue Luxury, titolare di una quota pari a circa l'1,45% del capitale di Bellini Yacht pre-aumento di capitale, ha sin d'ora rinunciato al proprio diritto di sottoscrizione in sede assembleare.



L'AuCap fa seguito ed è strettamente correlato all'aumento di capitale deliberato dal CdA della Bellini Nautica il 30 luglio, in quanto finalizzato principalmente al sostengo e alla crescita dell'attività produttiva e alla valorizzazione del brand della Bellini Yacht. In particolare, la Controllata utilizzerà i proventi derivanti dall'AuCap al fine di completare la gamma Astor inizialmente annunciata in occasione della presentazione del Piano Industriale 2024-2027 a giugno 2024, sostenere la produzione anche a servizio dell'apertura al mercato statunitense, accelerare lo sviluppo e la produzione della nuova gamma di Superyacht avviata attraverso il lancio del modello Eternal 36, nonché di finanziarie gli investimenti in ricerca e sviluppo.



A seguito della sottoscrizione dell'AuCap il capitale di Bellini Yacht sarà suddiviso tra Bellini Nautica, con una partecipazione pari a circa il 65,36%, e 5 soci di minoranza che detengono complessivamente il restante 34,64% circa.



"A due anni esatti dalla prima presentazione dell'Astor 36, ci presentiamo al mercato con una gamma di quattro modelli, l'ultimo dei quali, l'Astor 68, è stato appena svelato al Cannes Yachting Festival, e con una struttura produttiva definita, pronta a crescere nel segmento dei superyacht con la linea Eternal, seguendo con attenzione le direttrici indicate dal mercato - ha commentato l'AD Battista Bellini - L'adesione di tutti i soci all'aumento di capitale ci rende ancora più orgogliosi del percorso compiuto e conferma la fiducia riposta nel progetto. Le sfide da affrontare restano numerose, ma rimaniamo fedeli alla rotta tracciata, forti di un team che sta investendo ogni energia per realizzarla".

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