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Bellini Nautica, aumento di capitale da 2,76 milioni di euro per la controllata Bellini Yacht

Finanza
Bellini Nautica, aumento di capitale da 2,76 milioni di euro per la controllata Bellini Yacht
(Teleborsa) - Bellini Nautica, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, ha reso noto che l'assemblea della controllata Bellini Yacht ha deliberato un aumento di capitale scindibile e a pagamento offerto in opzione alla totalità dei soci, da liberarsi in denaro per complessivi 2,76 milioni di euro, di cui 59.512,50 euro a titolo di capitale e 2.700.487,50 euro a titolo di sovrapprezzo. Il socio di minoranza Blue Luxury, titolare di una quota pari a circa l'1,45% del capitale di Bellini Yacht pre-aumento di capitale, ha sin d'ora rinunciato al proprio diritto di sottoscrizione in sede assembleare.

L'AuCap fa seguito ed è strettamente correlato all'aumento di capitale deliberato dal CdA della Bellini Nautica il 30 luglio, in quanto finalizzato principalmente al sostengo e alla crescita dell'attività produttiva e alla valorizzazione del brand della Bellini Yacht. In particolare, la Controllata utilizzerà i proventi derivanti dall'AuCap al fine di completare la gamma Astor inizialmente annunciata in occasione della presentazione del Piano Industriale 2024-2027 a giugno 2024, sostenere la produzione anche a servizio dell'apertura al mercato statunitense, accelerare lo sviluppo e la produzione della nuova gamma di Superyacht avviata attraverso il lancio del modello Eternal 36, nonché di finanziarie gli investimenti in ricerca e sviluppo.

A seguito della sottoscrizione dell'AuCap il capitale di Bellini Yacht sarà suddiviso tra Bellini Nautica, con una partecipazione pari a circa il 65,36%, e 5 soci di minoranza che detengono complessivamente il restante 34,64% circa.

"A due anni esatti dalla prima presentazione dell'Astor 36, ci presentiamo al mercato con una gamma di quattro modelli, l'ultimo dei quali, l'Astor 68, è stato appena svelato al Cannes Yachting Festival, e con una struttura produttiva definita, pronta a crescere nel segmento dei superyacht con la linea Eternal, seguendo con attenzione le direttrici indicate dal mercato - ha commentato l'AD Battista Bellini - L'adesione di tutti i soci all'aumento di capitale ci rende ancora più orgogliosi del percorso compiuto e conferma la fiducia riposta nel progetto. Le sfide da affrontare restano numerose, ma rimaniamo fedeli alla rotta tracciata, forti di un team che sta investendo ogni energia per realizzarla".
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