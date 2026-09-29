Milano 11:47
52.191 +0,83%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:46
10.715 +0,29%
Francoforte 11:47
25.502 +0,50%

Unione Europea, Fiducia imprese in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Fiducia imprese in settembre
Unione Europea, Fiducia imprese in settembre pari a -3,8 punti, in aumento rispetto al precedente -5 punti (la previsione era -4,8 punti).
Condividi
```