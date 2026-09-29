First Capital, utile semestrale scende a 2,4 milioni. Di Meo: approccio rigoroso nell'allocazione del capitale

(Teleborsa) - First Capital , holding di partecipazioni specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e Private Equity, quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto consolidato di 2,42 milioni di euro, in calo rispetto ai 7,25 milioni dello stesso periodo del 2025. Il risultato è stato sostenuto dall'apprezzamento in Borsa di diverse partecipazioni, in particolare Cy4Gate , Next Geosolutions e Generalfinance . Nel semestre non si segnalano variazioni rilevanti nella composizione del portafoglio.



I risultati



Il margine di intermediazione si è attestato a 4,48 milioni di euro, rispetto ai 9,07 milioni del primo semestre 2025. Vi hanno contribuito la variazione positiva del fair value dei titoli in portafoglio per 2,5 milioni (6,79 milioni un anno prima) e i dividendi da partecipate per 1,72 milioni (1,98 milioni). Le commissioni nette per 0,84 milioni, stabili, sono riferibili all'attività della controllata Value Track SIM. Il margine di interesse è negativo per 0,6 milioni, per effetto soprattutto degli interessi sul prestito obbligazionario "First Capital 2025-2029 5,75%".



L'utile netto consolidato è pari a 2,42 milioni di euro (vs 7,25 milioni), mentre la quota di pertinenza della capogruppo si attesta a 3,01 milioni (vs 6,95 milioni).



La posizione finanziaria netta evidenzia un indebitamento di 0,5 milioni di euro, rispetto a una cassa netta di 1,5 milioni al 31 dicembre 2025, anche a seguito del pagamento a maggio della seconda tranche del dividendo straordinario per 2,6 milioni.



Il commento del Direttore Generale



"Il primo semestre 2026 riflette la capacità del Gruppo di mantenere una solida posizione patrimoniale e di valorizzare nel tempo un portafoglio costruito su società con fondamentali distintivi - ha dichiarato Stefano Di Meo, Direttore Generale di First Capital - In un mercato ancora complesso, la crescita del valore di diverse partecipazioni ha sostenuto i risultati del periodo, mentre abbiamo continuato a seguire con attenzione l'evoluzione industriale e finanziaria delle società in portafoglio, in un contesto particolarmente incerto. Per la seconda parte dell'anno manterremo un approccio rigoroso nell'allocazione del capitale, con l'obiettivo di preservarne e accrescerne il valore nel medio-lungo termine, attraverso investimenti in società capaci di esprimere crescita, solidità finanziaria e generazione di cassa".



L'outlook



In un contesto macroeconomico ancora segnato da elevata incertezza geopolitica, pressioni inflattive e dai recenti rialzi dei tassi da parte di Fed e BCE, First Capital continuerà a monitorare attentamente portafoglio e mercati, mantenendo un approccio di lungo periodo orientato a società con solidi fondamentali, contenuto indebitamento e capacità di generare cassa. Particolare attenzione sarà rivolta alle partecipate più esposte ai prezzi di energia e materie prime. Tra le società in portafoglio, la holding ricorda l'accordo vincolante annunciato a luglio da Fincantieri per rilevare il controllo di Next Geosolutions a 16,25 euro per azione, cui seguirà un'OPA totalitaria finalizzata al delisting.

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