NextGeo, l'ampliamento del perimetro di gruppo spinge i conti del semestre

(Teleborsa) - Il primo semestre 2026 di Next Geosolutions riflette il nuovo perimetro di consolidamento del Gruppo, che a partire da settembre 2025 include Rana Subsea, società specializzata nella fornitura di servizi subsea.



I risultati del periodo

Il Valore della Produzione al 30 giugno 2026 si attesta a 207,0 milioni, in crescita dell’81,2% rispetto ai 114.3 milioni del corrispondente periodo del 2025.



L'EBITDA si attesta a 45,7 milioni, in crescita del 32,5%, rispetto ai 34,5 milioni registrati al 30 giugno 2025. Il risultato riflette il significativo incremento del valore della produzione conseguito nel semestre, nonché il contributo delle società entrate nel perimetro di consolidamento. L’EBITDA Margin è pari al 22,1% del valore della produzione al 30 giugno 2026 rispetto al 30,2% al 30 giugno

2025.



L’EBIT si attesta a 35,5 milioni, in crescita del 16,7% rispetto ai 30,5 milioni al 30 giugno 2025. L'incremento del risultato operativo conferma la capacità del Gruppo di generare valore dalla crescita delle attività operative e di assorbire il maggiore impatto degli ammortamenti derivante dagli investimenti effettuati e dall'espansione del perimetro di consolidamento. L’EBIT Margin si attesta al 17,2% del valore della produzione (26,7% al 30 giugno 2025) mantenendo livelli di redditività

operativa di assoluto rilievo.



L’utile netto è pari a 26,2 milioni, in aumento del 3,3% rispetto ai 25,4 milioni al 30 giugno 2025.



La Posizione Finanziaria Netta è pari a € 83,5 milioni, rispetto a una posizione finanziaria netta cash positive di € 25,6 milioni al 31 dicembre 2025. Tale andamento è principalmente riconducibile al significativo programma di investimenti realizzato nel semestre, volto al rafforzamento della flotta navale e degli asset tecnologici del Gruppo. Le disponibilità liquide ammontano a € 62,9 milioni al

30 giugno 2026 rispetto ad € 90,7 milioni al 31 dicembre 2025.



Il Backlog si attesta alla data del 30 giugno 2026 a circa € 487 milioni (€ 483 milioni al 31 dicembre 2025); la pipeline commerciale ammonta a circa € 550 milioni.



Le prospettive

Alla luce dei risultati conseguiti nel primo semestre, il management guarda con fiducia alle prospettive della restante parte dell’esercizio, supportato anche da un backlog pari a Euro 487 milioni e da una pipeline commerciale pari a Euro 550 milioni. Pur mantenendo un approccio prudente in un contesto geopolitico e macroeconomico che continua a presentare elementi di incertezza, il Gruppo ritiene di disporre delle competenze, degli asset operativi e della solidità organizzativa necessari per sostenere il proprio percorso di crescita, proseguendo nella costruzione di un modello di business sempre più integrato, diversificato sotto il profilo dei mercati e dei servizi

e caratterizzato da una crescente presenza internazionale, con l’obiettivo di continuare a creare valore nel medio-lungo periodo per tutti gli stakeholder.





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