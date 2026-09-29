Borse europee miste con acquisti sul tech, positiva Milano dove strappa Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse europee, con Piazza Affari in rialzo
. Il sentiment è sostenuto dal ritorno degli acquisti sui titoli tecnologici
e, in particolare, sulle società maggiormente esposte agli investimenti nell'intelligenza artificiale, dopo che Reuters ha scritto
che l'imminente quotazione di Anthropic potrebbe portare la valutazione dell'azienda a oltre 2.000 miliardi di dollari; la società avrebbe inoltre in programma di investire 518 miliardi di dollari in cloud, computing e infrastrutture, una mossa che potrebbe favorire le attività delle aziende che forniscono infrastrutture per l'AI, come quelle del settore dei semiconduttori.
Il greggio è in ribasso
, con gli operatori che valutano la ripresa dei flussi attraverso l'oleodotto Est-West proveniente dall'Arabia Saudita (ripristinato il 50% della capacità), anche se non ci sono progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il TTF, il gas europeo, accentua il ribasso tornando a 69 euro per MWh
, beneficiando della notizia che il consorzio guidato da Shell ha dato il via libera all'espansione di LNG Canada, raddoppiando la capacità produttiva a circa 28 milioni di tonnellate annue di gas naturale liquefatto.
Sul fronte macroeconomico
, l'indice di fiducia
economica ESI dell'Eurozona è sceso
a 97,9 punti a settembre dai 98,4 di agosto, risultando inferiore alle attese (99,0). Il calo è riconducibile al peggioramento della fiducia dei consumatori (-16,5 da -15,5), penalizzati dall'aumento dei prezzi energetici, mentre il sentiment di industria e servizi ha continuato a migliorare. In Italia, i prezzi alla produzione
sono aumentati
del 13,5% su anno ad agosto dal 9,3%, confermando un'accelerazione delle pressioni sui costi lungo la filiera produttiva.Cambi, commodities e tassi
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,20%. L'Oro
continua gli scambi a 4.172,6 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,39%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 91,13 dollari per barile, con un ribasso dell'1,59%.
In salita lo spread
, che arriva a quota +97 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,57%.Gli indici europei Tra gli indici di Eurolandia
si muove in modesto rialzo Francoforte
, evidenziando un incremento dello 0,56%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Piazza Affari
continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,49%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 54.645 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,81%); sulla stessa linea, sale il FTSE Italia Star
(+1,3%).I titoli migliori e peggiori
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Technoprobe
(+8,20%), Fincantieri
(+4,94%), Avio
(+4,35%), STMicroelectronics
(+3,64%) e Prysmian
(+3,26%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Telecom Italia
, che prosegue le contrattazioni a -3,05%. Sotto pressione Poste Italiane
, che accusa un calo del 2,86%. Scivola DiaSorin
, con un netto svantaggio del 2,07%. In rosso Stellantis
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,73%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Banca Ifis
(+4,83%), Sesa
(+3,12%) e WIIT
(+2,95%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Zignago Vetro
, che continua la seduta con -1,54%. Pensosa Banco Desio
, con un calo frazionale dell'1,39%. Tentenna Pharmanutra
, con un modesto ribasso dell'1,09%. Giornata fiacca per MARR
, che segna un calo dell'1,09%.