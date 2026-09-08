Wall Street debole con rialzo petrolio e timori stretta monetaria

(Teleborsa) - Andamento debole per Wall Street
in un contesto che resta appesantito dal rialzo del petrolio, con il Brent che si avvicina alla soglia psicologica dei 100 dollari al barile
, rafforzando le aspettative che le banche centrali dovranno aumentare i tassi per contenere l'inflazione.
Sono attese quindi ulteriori indicazioni dalla riunione della BCE di giovedì, con gli analisti che prevedono un aumento del costo del denaro di 25 punti base, e dall'inflazione statunitense
in uscita venerdì, importante dato da monitorare in vista del meeting della Federal Reserve del 15-16 settembre
.
Nella riapertura odierna dopo la pausa di ieri per la Festa del Lavoro negli Stati Uniti, il Dow Jones
accusa una discesa dello 0,87%; sulla stessa linea, l'S&P-500
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.700 punti.
Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,02%); in frazionale calo l'S&P 100
(-0,28%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia
(+1,77%) e utilities
(+0,64%). Nel listino, i settori sanitario
(-2,24%), finanziario
(-0,76%) e telecomunicazioni
(-0,62%) sono tra i più venduti.
Sull'azionario, Amazon
ha incaricato un pool di banche
di gestire la sua prima emissione obbligazionaria in sterline
, il cui lancio è previsto già per mercoledì. E' quanto riporta Bloomberg, specificando che il colosso dell'e-commerce intende offrire tranche con una durata compresa tra 3 e 19 anni, con JPMorgan
, Barclays
, HSBC
e Natwest Group
che gestiscono l'operazione.