Yolo, ricavi in calo del 21% ma migliora l'Ebitda nel primo semestre

(Teleborsa) - L’attività di YOLO si è sviluppata nel semestre secondo le direttrici del Piano Strategico 2026-2028, approvato 15 dicembre 2025, che prevede l’evoluzione da un modello di business dualistico (broker assicurativo e Tech Services provider) a un modello focalizzato sull’attività di broker B2B2C (digital, phygital e di prodotti embedded) che valorizza il posizionamento detenuto da YOLO nell’intermediazione digitale.



I risultati del periodo

Al 30 giugno, i ricavi si sono attestati a 5 milioni di euro (-21% rispetto ai 6,4 milioni del primo semestre 2025), per il 75% generati dall’intermediazione assicurativa. La piattaforma digitale ha intermediato premi per c.ca 12 milioni di euro, in linea con il primo semestre 2025.



Nel semestre, la prosecuzione dei citati interventi per razionalizzare l’organizzazione e ottimizzare la struttura dei costi ha portato a un miglioramento dell’EBITDA contabile in termini assoluti (da - 1,2 milioni di euro nel primo semestre 2025 a -0,4 milioni) e d’incidenza sui ricavi totali (da circa - 19% a circa -9%).



Il Risultato Netto è stato negativo per 2,4 milioni (2,1 milioni di euro nel 2025).



La Posizione Finanziaria Netta risulta negativa per 2,6 (1,2 milioni nel 2025).



Prevedibile evoluzione della gestione e obiettivi al 2028

La domanda assicurativa italiana è in crescita. In particolare, l’intermediazione dei broker (circa 15 miliardi di euro di premi intermediati nel 2025) è attesa in crescita fino al 2030, nel segmento digitale, a un tasso annuo composto (CAGR) del 29%.



YOLO ritiene di poter cogliere le opportunità di questa fase grazie al modello distributivo phygitaldigital, che incontra il crescente favore della domanda, e alla completezza del portafoglio d’offerta.



La ripresa della dinamica del canale dealer automobilistici osservata da luglio, insieme alla razionalizzazione organizzativa e all’ottimizzazione della struttura dei costi, sostiene la previsione per il 2026 di un equilibrio del risultato di gestione. Il consolidamento di tale andamento nei prossimi mesi resta un elemento rilevante per il raggiungimento dell’obiettivo.



Sulla base di tali evidenze la Società ha avviato discussioni preliminari al fine di partecipare al consolidamento di mercato, come Tech Broker principale nel settore.



Il commento dell'AD

Gianluca De Cobelli, Co-founder e CEO di YOLO Group, ha dichiarato: "Il principale risultato del semestre è stato il sensibile miglioramento dell’EBITDA, ottenuto grazie alla revisione dell’organizzazione e della struttura dei costi. La flessione dei ricavi nel canale dealer automobilistici è stata occasionale e riteniamo che la controllata AllianceInsay abbia un solido posizionamento, come dimostra l’inversione delle tendenza registrata già in luglio. Il recupero nell’automotive e l’avanzamento nell’attuazione del Piano Strategico confermano il raggiungimento nell’esercizio dell’equilibrio del risultato di gestione”.

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