Monnalisa, margini in netto recupero nel semestre. Perdita ridotta a 1,7 milioni

(Teleborsa) - Monnalisa , gruppo attivo nel childrenswear di alta gamma quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi consolidati in calo del 5% a 15,2 milioni di euro, ma con un EBITDA quasi raddoppiato a 0,95 milioni e una perdita netta ridotta a 1,7 milioni, dai 4,9 milioni dello stesso periodo del 2025. Il miglioramento riflette il piano di rilancio avviato dal management, basato sulla razionalizzazione della rete retail e sulla riduzione dei costi operativi della società, che recentemente approvato la revoca delle azioni da Piazza Affari.



I risultati



I ricavi consolidati si sono attestati a 15,2 milioni di euro, rispetto ai 16 milioni del primo semestre 2025 (-6% a cambi costanti). Il canale wholesale è cresciuto del 6% a 8,7 milioni, anche grazie ai nuovi accordi di licenza, arrivando a rappresentare il 57% del fatturato. Il retail è sceso del 17% a 5,2 milioni per effetto della chiusura di sei punti vendita non redditizi, mentre l'e-commerce è calato del 16% a 1,2 milioni, per la scelta di ridurre le politiche promozionali a favore dei margini.



L'EBITDA reported è salito dell'82% a 0,95 milioni di euro, contro 0,52 milioni, con un margine passato dal 3,3% al 6,2%, grazie a una riduzione dei costi operativi di 1,5 milioni. L'EBITDA adjusted, al netto dei costi straordinari per le chiusure dei negozi, è pari a 1,1 milioni (0,68 milioni), con un margine del 7,1%. L'EBIT resta negativo per 1,3 milioni, in miglioramento rispetto ai -2 milioni del primo semestre 2025, mentre il risultato netto si attesta a -1,7 milioni (vs -4,9 milioni).



L'indebitamento finanziario netto, comprensivo degli effetti IFRS 16, è sceso a 19,7 milioni di euro dai 21,1 milioni di fine 2025. Al netto dei debiti per leasing, l'indebitamento adjusted è pari a 11,9 milioni (11,7 milioni).



Il commento del CEO



"Monnalisa continua il percorso di rilancio avviato a maggio 2024, trasformandosi in una piattaforma integrata per la produzione e distribuzione di marchi di lusso per adulti, sia propri sia in licenza - ha commentato Matteo Tugliani, Amministratore Delegato di Monnalisa - Oggi la nostra bussola non misura semplicemente la crescita dei ricavi, ma punta dritta alla qualità della sostenibilità economica e finanziaria; ci interessano i margini, l'utile e la liquidità che riusciamo a generare. I risultati del primo semestre 2026 ci premiano e ci danno ancora più energia nel continuare a seguire gli obiettivi che ci siamo posti. Da pochi giorni abbiamo improntato un nuovo percorso approvando la revoca delle azioni ordinarie dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan. La strutturale illiquidità del titolo e i ridotti volumi di scambio non consentivano al mercato di esprimere una corretta ed equa valorizzazione della società. Tornare a una dimensione non quotata ci restituisce la piena flessibilità gestionale e strategica indispensabile per focalizzarci interamente sull'esecuzione del piano industriale e sul rafforzamento del business core".



L'outlook



Il contesto geopolitico e la contrazione demografica nei principali mercati europei non hanno ancora consentito il pieno ritorno alla redditività, ma secondo la società le azioni avviate, con il passaggio a un modello retail "selettivo" concentrato su location strategiche ad alta marginalità, esprimeranno il loro pieno potenziale nel biennio 2027-2028. Il gruppo resta focalizzato sull'esecuzione della strategia, mentre il risparmio dei costi legati alla quotazione verrà riallocato a supporto della digitalizzazione, dell'ottimizzazione dei canali di vendita e della crescita internazionale.

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