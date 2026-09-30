Asia perlopiù positiva trainata da Tokyo

(Teleborsa) - Seduta perlopiù positiva per i principali listini asiatici
con l'attenzione che resta divisa tra le tensioni geopolitiche, l'andamento del petrolio, i rendimenti obbligazionari e i segnali provenienti dall'agenda macro.
Gli indici
Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,09%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza Shenzhen
(+0,08%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.
In lieve ribasso Hong Kong
(-0,48%); sulla stessa linea, in frazionale calo Seul
(-0,59%).
Leggermente positivo Mumbai
(+0,24%); come pure, positivo Sydney
(+1,43%).
I dati macro
Secondo la stima preliminare, l'indice della produzione industriale giapponese
, nel mese di agosto, ha registrato un calo dell'1,7% su base mensile, peggiorando rispetto al -0,2% di luglio. Le stime degli analisti indicavano un +1,4%.
Nello stesso periodo e area, le vendite al dettaglio
sono aumentate su base annuale del 2,7% dopo il +3,7% del mese precedente (rivisto dal +4%) mentre le attese degli analisti erano per una crescita dei consumi del 3,3%.
Il forex e l'obbligazionario
Contenuto ribasso per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra una flessione dello 0,21%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 29 settembre si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo -0,03%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 3,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,68%.
L'azionario
I titoli immobiliari cinesi
hanno subito un crollo dopo che Pechino ha lanciato un programma di sussidi ipotecari che, secondo gli analisti, non ha soddisfatto le aspettative.SoftBank Group Corp.
, investitore in OpenAI, ha registrato un aumento di oltre il 6% in scia a rumour secondo cui la startup di intelligenza artificiale punta a raccogliere almeno 30 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti, con una valutazione di 1.400 miliardi di dollari.