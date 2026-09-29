NextGeo, Alantra conferma "Hold": forte crescita nel semestre, attesa per l'offerta Fincantieri

(Teleborsa) - Per gli analisti di Alantra, Next Geosolutions
ha registrato una forte accelerazione nel primo semestre 2026
, con valore della produzione a 207 milioni di euro (+81%) grazie alla crescita organica, al consolidamento di Rana Subsea e alla forte domanda del settore Oil & Gas. L’EBITDA è salito del 33% a 45,7 milioni, mentre il margine è sceso al 22,1% dal 30,2% del primo semestre 2025, anche per il diverso mix di attività e gli investimenti nella capacità operativa.Backlog e operazione Fincantieri
Il backlog si attesta a 487 milioni di euro, affiancato da una pipeline commerciale di circa 550 milioni, garantendo buona visibilità sulla crescita futura. Alantra prevede il completamento entro fine 2026 delle autorizzazioni Golden Power e antitrust relative all'acquisizione da parte di Fincantieri
della quota del 52,6% detenuta da Marnavi.HOLD confermato
Dopo il closing, l'operazione dovrebbe portare al successivo obbligo di OPA
a 16,25 euro per azione, finalizzata al delisting di NextGeo. Considerato che il titolo tratta a circa 15,85 euro, Alantra vede un margine di rialzo limitato e conferma la raccomandazione HOLD e il target price di 16,25 euro.