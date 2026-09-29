ETI, semestre in forte crescita con EBITDA quasi raddoppiato. Slittano al 2027 ricavi per 3,2 milioni

(Teleborsa) - ETI , società attiva nella costruzione, manutenzione e riparazione di infrastrutture per il trasporto di fluidi nei settori oil&gas e idrico, quotata da luglio su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 46,6% a 9,6 milioni di euro e un EBITDA in aumento dell'84,2% a 0,72 milioni. Il risultato netto è tornato positivo per 42 mila euro, dalla perdita di 112 mila euro di un anno prima. Il portafoglio ordini al 30 giugno ammonta a circa 30,5 milioni, con esecuzione entro il 2028, ma la società segnala che circa 3,2 milioni di ricavi previsti per il 2026 slitteranno al 2027 per fattori esogeni.



I risultati



I ricavi delle vendite si sono attestati a 9,6 milioni di euro, rispetto ai 6,5 milioni del primo semestre 2025, mentre il valore della produzione è salito a 11,2 milioni (7 milioni), anche grazie all'aumento dei lavori in corso su ordinazione. Le stabili organizzazioni in Austria e Germania hanno generato ricavi per circa 2 milioni.



L'EBITDA è pari a 0,72 milioni di euro, contro gli 0,39 milioni dell'anno precedente, con un margine salito dal 5,6% al 6,4% grazie al miglioramento del margine di commessa e alla leva operativa. L'EBIT è cresciuto a 0,41 milioni (0,11 milioni), mentre il risultato netto si è attestato a 42 mila euro, dopo imposte per 247 mila euro.



La posizione finanziaria netta evidenzia un indebitamento di 6,2 milioni di euro, rispetto ai 5,3 milioni di fine 2025, per effetto dell'aumento dei lavori in corso e degli investimenti del periodo, pari a circa 0,6 milioni. Il dato non include ancora l'aumento di capitale da circa 3 milioni realizzato con la quotazione a luglio.



Il commento del CEO



"I risultati del primo semestre 2026 confermano la solidità del percorso di crescita di ETI, con un valore della produzione in aumento del 60,4% e un EBITDA quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - ha dichiarato Cristian Fresolone, Co-CEO di ETI - Subito dopo la chiusura del semestre abbiamo raggiunto un traguardo importante: l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, che ci offre nuove risorse per accelerare la nostra strategia di sviluppo, a partire dagli investimenti in asset operativi di proprietà già avviati con i proventi dell'aumento di capitale. Continuiamo inoltre a valutare con attenzione nuove opportunità di crescita sui mercati internazionali, inclusa la Costa d'Avorio. Alcune commesse stanno registrando uno slittamento delle tempistiche di esecuzione per fattori esogeni alla società, che comporta il differimento al 2027 di circa 3,2 milioni di ricavi originariamente previsti nel 2026. Si tratta di ricavi che restano nel nostro portafoglio ordini: continuiamo a lavorare con i nostri clienti per il loro avanzamento, mantenendo la consueta attenzione all'efficienza operativa e all'equilibrio finanziario".



L'outlook



ETI prosegue nell'esecuzione delle commesse e nell'acquisizione di nuove opportunità. I ritardi nelle autorizzazioni dei committenti, i cambiamenti normativi e le condizioni di approvvigionamento dei materiali potrebbero però avere effetti negativi sui ricavi di fine esercizio e sull'EBITDA atteso per il 2026, mentre la società non rileva criticità sulla marginalità del portafoglio ordini. Sul fronte internazionale, ETI sta valutando opportunità in Costa d'Avorio, dove ha partecipato ad alcune gare legate a un progetto offshore oil&gas: il progetto è in fase esplorativa e tra fine settembre e metà ottobre è prevista una missione in Africa occidentale.

Condividi

```