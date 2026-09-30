Juventus in calo dopo la perdita, il 3 novembre assemblea sull’aumento da 250 milioni

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo Juventus
mostrando una flessione del 7,77% sui valori precedenti. La società ha chiuso l'esercizio 2025/2026
con una perdita consolidata di 66 milioni di euro, in linea con le previsioni e in peggioramento rispetto ai 58,1 milioni dell'esercizio precedente.
Juventus ha annunciato la convocazione dell'assemblea degli azionisti il 3 novembre prossimo con all'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione del bilancio, la nomina di due consiglieri e la proposta di una delega al Consiglio di amministrazione per un aumento di capitale da 250 milioni di euro.
La tendenza ad una settimana della società operante nel settore del calcio professionistico
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Juventus
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,612 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,797. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,503.