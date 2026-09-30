Comtel, ricavi semestrali in crescita del 39% e indebitamento finanziario azzerato

(Teleborsa) - Comtel , realtà attiva da 30 anni nell'integrazione di sistemi ICT e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 39,4% a 44,2 milioni di euro, un EBITDA salito del 56,8% a 2 milioni e un utile netto di 25 mila euro, rispetto alla perdita di 34 mila euro dello stesso periodo del 2025. La posizione finanziaria è tornata in cassa netta grazie a un flusso di cassa operativo di 1,9 milioni. Il backlog al 30 giugno ammonta a 54,8 milioni di euro, di cui circa il 67% è atteso convertirsi in ricavi nel 2026.



I risultati



I ricavi si sono attestati a 44,2 milioni di euro, rispetto ai 31,7 milioni del primo semestre 2025, mentre il valore della produzione è salito del 37,8% a 44,5 milioni. La crescita è avvenuta anche al netto del contributo di NovaNext, consolidata per soli quattro mesi nel 2025: Comtel stand alone è passata da 22,9 a 26,6 milioni e NovaNext da 9 a 14,8 milioni. Tra le linee di business, Networking & Security è salita a 28,7 milioni, pari al 65% del totale, mentre Infrastructure & Technology è scesa a 4,3 milioni.



L'EBITDA è pari a 2 milioni di euro, contro gli 1,3 milioni dell'anno precedente, con un margine salito dal 4% al 4,5%, grazie a una crescita dei costi meno che proporzionale rispetto ai ricavi. L'EBIT è cresciuto del 15,5% a 0,6 milioni, dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,4 milioni (0,8 milioni), mentre il risultato netto si è attestato a 25 mila euro.



La posizione finanziaria netta è positiva (cassa netta) per 0,3 milioni di euro, rispetto a un indebitamento di 1 milione a fine 2025, nonostante le operazioni straordinarie. Su base adjusted, includendo i debiti commerciali scaduti oltre 60 giorni e i debiti tributari, l'indebitamento scende a 2,9 milioni dai 4 milioni di fine 2025.



Il commento del CEO



"I risultati mostrano che l'integrazione delle competenze sta funzionando - ha dichiarato Davide Cilli, Amministratore Delegato di Comtel - La continua crescita nella soddisfazione dei clienti e l'attenzione costante a tutte le azioni per incrementare l'EBITDA e la generazione cassa inizia ad essere riconosciuta dal mercato. Ora il lavoro di tutta la squadra sarà focalizzato nella trasformazione delle sinergie per la piena integrazione tra Novanext e Comtel che porterà una redditività ancora più solida, proseguendo con fiducia nelle azioni strategiche promesse ai nostri clienti ed investitori".



L'outlook



La società esprime ampia fiducia sul prosieguo dell'esercizio e punta a incrementare ulteriormente la redditività, con l'obiettivo di portare l'EBITDA margin in area high single digit, grazie anche alla maggiore rilevanza storica del secondo semestre e alle azioni di efficientamento. Il management è concentrato sull'attuazione delle efficienze operative e organizzative, mentre proseguono lo sviluppo dell'offerta, con il lancio della nuova divisione Cyber Security, gli accordi di partnership sui data center e gli investimenti in soluzioni proprietarie basate sull'intelligenza artificiale. Resta alta l'attenzione a opportunità di crescita inorganica: a luglio è stato rilevato il restante 40% di NovaNext, di cui è prevista la fusione in Comtel con iscrizione finale a novembre.

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