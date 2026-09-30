Soges Group, ricavi semestrali in crescita del 24,5% ma la perdita resta a 1,4 milioni

(Teleborsa) - Soges Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'ospitalità alberghiera e congressuale in strutture di pregio, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 24,5% a 14,7 milioni di euro, un EBITDA salito del 45,6% a 0,5 milioni e un risultato netto negativo per 1,4 milioni, in linea con l'anno precedente. La crescita è legata al pieno consolidamento dei nuovi hotel Meliá Venezia Lido e Malaspina, operativi da agosto e novembre 2025; a parità di perimetro i ricavi sono aumentati del 6,6%.



I risultati



I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a 14,7 milioni di euro, rispetto agli 11,8 milioni del primo semestre 2025. La voce Accommodation, il core business, è salita del 26,6% a 11,9 milioni, mentre ristorazione e bar sono cresciuti del 21,7% a 2,5 milioni. Palazzo Alfieri resta la struttura principale con 3,8 milioni (+11,6%), mentre i due nuovi hotel hanno portato 1,3 milioni (Meliá Venezia Lido) e 0,8 milioni (Malaspina).



L'EBITDA è pari a 0,5 milioni di euro, contro gli 0,3 milioni dell'anno precedente, con un margine salito dal 2,9% al 3,4%, nonostante i maggiori canoni delle nuove strutture e costi energetici più alti per circa 135 mila euro a perimetro costante. Il risultato netto è negativo per 1,4 milioni, in linea con l'anno precedente (-1,4 milioni), per effetto dei maggiori ammortamenti, pari a 1,4 milioni, legati all'avviamento della fusione di Hotel Bretagna e Incorsi e ai costi di pre-opening dei nuovi hotel, e dell'aumento degli oneri finanziari.



L'indebitamento finanziario netto è sceso a 12,4 milioni di euro, rispetto ai 13,3 milioni di fine 2025, grazie al rimborso di debiti bancari e del prestito obbligazionario e all'aumento delle disponibilità liquide.



Il commento del Presidente



"Chiudiamo il primo semestre con una crescita dei ricavi del 24,5%, accompagnata da un netto miglioramento della redditività operativa - ha commentato Paolo Galardi, Fondatore e Presidente - È un'evoluzione che conferma la progressiva capacità del nostro modello di assorbire la crescita del perimetro e di trasformarla in maggiore efficienza. Il risultato di periodo risente della marcata stagionalità e del processo di integrazione delle nuove strutture. Gli importanti investimenti realizzati stanno ponendo le basi per una crescita duratura; la loro piena redditività economica richiede fisiologicamente tempi di maturazione più lunghi. La nostra priorità è ora consolidare quanto costruito, portando a pieno regime Hotel Malaspina e Meliá Venezia Lido e continuando a lavorare sull'efficienza organizzativa e operativa dell'intero portafoglio. Su questa base, l'accordo appena siglato per Lerici, insieme all'interesse confermato dai grandi brand internazionali per il nostro modello di gestione, rappresenta un ulteriore elemento di sviluppo".



L'outlook



Nel secondo semestre la società punta al consolidamento operativo e alla piena espressione dei nuovi hotel, con Meliá Venezia Lido che beneficerà della Mostra del Cinema di Venezia e dell'iniziativa pop-up legata a Mason's Famous Lobster Rolls. Le prenotazioni per l'autunno confermano la solidità della domanda internazionale, mentre a Firenze le temperature eccezionalmente elevate dell'estate hanno causato una contrazione temporanea dei flussi, poi recuperata a settembre e nelle prenotazioni di ottobre. Gli ottimi flussi di cassa operativi attesi nella seconda parte dell'anno permetteranno di assorbire più agevolmente oneri finanziari e ammortamenti. Ad agosto, inoltre, è stato firmato un accordo quadro per la gestione di un nuovo hotel a Lerici, che opererà sotto il marchio Meliá.

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