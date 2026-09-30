Litix, ricavi semestrali in crescita del 28% a 2,4 milioni trainati dai robot

(Teleborsa) - Litix , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di isole robotiche per la lavorazione del marmo e di altri materiali, nella produzione di sculture e opere d'arte e nello sviluppo hardware e software per la manifattura additiva, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 28% a 2,4 milioni di euro e un EBITDA salito dell'8% a 0,39 milioni, mentre il risultato netto è in pareggio. A trainare la crescita è stata la business unit Robotor, che nel semestre ha venduto 5 isole robotiche, a fronte delle 6 dell'intero 2025, grazie alla ripresa del mercato statunitense e al rafforzamento in Europa.



I risultati



I ricavi delle vendite si sono attestati a 2,4 milioni di euro, rispetto agli 1,9 milioni del primo semestre 2025. La business unit Robotor ha più che raddoppiato il fatturato a 1,06 milioni (0,42 milioni), mentre TorArt, dedicata alla realizzazione di opere d'arte, è scesa a 1,09 milioni (vs 1,25 milioni) e Aivox, attiva nella stampa 3D e nel computational design, è salita a 0,27 milioni (vs 0,21 milioni). Il valore della produzione è cresciuto del 12% a 3,3 milioni.



L'EBITDA è pari a 0,39 milioni di euro, contro gli 0,37 milioni dell'anno precedente, con un margine dell'11,9% (12,4%). L'EBIT si è attestato a 58 mila euro (vs 76 mila euro), dopo ammortamenti per 0,34 milioni, mentre il risultato netto consolidato è sostanzialmente in pareggio a 0,6 mila euro (vs 51 mila euro).



L'indebitamento finanziario netto è sceso a 0,41 milioni di euro, rispetto agli 0,78 milioni di fine 2025.



Il commento del CEO



"Il primo semestre del 2026 ha segnato per il Gruppo un ritorno a un percorso di crescita, con risultati che confermano il recupero rispetto all'esercizio precedente - ha commentato Giacomo Massari, Presidente e Amministratore Delegato di Litix - In particolare, la Business Unit Robotor ha registrato già nei primi tre mesi dell'anno un numero di ordini superiore a quello dell'intero 2025 e, al 30 giugno, aveva consegnato un numero di unità prossimo a quello complessivamente realizzato nell'anno precedente. Un risultato sostenuto dalla ripresa del mercato statunitense, dal rafforzamento della nostra presenza in Europa e da un portafoglio ordini significativamente più solido. I risultati dei primi sei mesi e il portafoglio ordini già acquisito ci consentono di guardare alla seconda parte del 2026 con fiducia. Continueremo a concentrarci sui nostri mercati principali, Stati Uniti ed Europa, proseguendo parallelamente lo sviluppo di opportunità strategiche in India e negli altri mercati internazionali".



L'outlook



Per la seconda parte dell'anno il gruppo prevede il proseguimento dell'andamento positivo, sostenuto da un portafoglio ordini che garantisce buona visibilità fino a fine esercizio. Per Robotor, i contratti già acquisiti consentirebbero di raddoppiare entro fine anno il numero di unità vendute nel primo semestre. TorArt dispone di commesse che fanno prevedere risultati almeno in linea con il 2025, mentre per Aivox è atteso un ulteriore miglioramento rispetto all'anno precedente.

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