L'anief avvia ricorso per il riconoscimento dei contributi legati ai risarcimenti

"Da alcune testimonianze è emerso che,, l’amministrazione, pur riconoscendo cifre che storicamente, ha spesso omesso di versare i contributi previdenziali legati a quei risarcimenti". Lo ha dichiarato"I tribunali riconoscono le inadempienze economiche, gli scatti stipendiali, le ferie non godute e l’abuso dei contratti a termine. Al momento del riconoscimento,In un sistema previdenziale squisitamente contributivo, questo significa avere una pensione più bassa.L’Chi avesse avuto dei ricorsi anche con altri gruppi privati o con altri sindacatioppure, per gli associati in regola con le quote,", conclude Nonnis.