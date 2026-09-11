Forte rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+2,47%), exploit di Esprinet
(Teleborsa) - Chiusura in rally per il comparto tecnologico a Milano. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dall'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 175.107 con uno sprint di 4.312,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l'indice EURO STOXX Technology, che scivola a quota 1.453, dopo un avvio di sessione a 1.477.
Nel listino principale, seduta vivace per Stmicroelectronics, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,38%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, risultato positivo per Technoprobe, che lievita del 3,75%.
Rialzo marcato per Reply, che archivia la sessione in utile dell'1,69% sui valori precedenti.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, brilla Esprinet, chiudendo la seduta con un aumento del 10,92%.
Effervescente Cy4Gate, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,61%.
Protagonista Seco, tra i titoli del FTSE Italia Star, che chiude la seduta con un rialzo del 4,10%.
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