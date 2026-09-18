Seduta euforica per l'indice delle società High Tech italiane (+1,90%), senza direzione Beewize

(Teleborsa) - Andamento brillante per il comparto tecnologico a Milano , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' indice tecnologico dell'Area Euro .



Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 173.322,3, in accelerazione dell'1,90% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l' indice EURO STOXX Technology che ha terminato gli scambi 1.435, dopo che in principio di giornata era a quota 1.433.



Nel listino principale , seduta vivace per Stmicroelectronics , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,30%.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice tecnologia, risultato positivo per Technoprobe , che lievita dell'1,66%.



Moderatamente al rialzo la prestazione di Reply , che chiude con una variazione percentuale dello 0,77%.



Tra le small-cap di Milano, sostanzialmente invariata la seduta per Beewize , che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

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