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Seduta euforica per l'indice delle società High Tech italiane (+1,90%), senza direzione Beewize

Finanza, Indici settoriali
Seduta euforica per l'indice delle società High Tech italiane (+1,90%), senza direzione Beewize
(Teleborsa) - Andamento brillante per il comparto tecnologico a Milano, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'indice tecnologico dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 173.322,3, in accelerazione dell'1,90% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'indice EURO STOXX Technology che ha terminato gli scambi 1.435, dopo che in principio di giornata era a quota 1.433.

Nel listino principale, seduta vivace per Stmicroelectronics, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,30%.

Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice tecnologia, risultato positivo per Technoprobe, che lievita dell'1,66%.

Moderatamente al rialzo la prestazione di Reply, che chiude con una variazione percentuale dello 0,77%.

Tra le small-cap di Milano, sostanzialmente invariata la seduta per Beewize, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
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