L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di quattro rialzi consecutivi (+2,95%)
(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l'indice delle società High Tech italiane, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Technology e che guadagna 5.133,26 punti, a quota 179.376,34.
L'indice tecnologico dell'Area Euro intanto guadagna 12,96 punti, dopo un inizio di seduta a quota 1.451,89.
Nel listino principale, balza in avanti Stmicroelectronics, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,83%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, brilla WIIT, chiudendo la seduta con un aumento del 6,57%.
Effervescente Technoprobe, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,30%.
Seduta vivace per Reply, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,71%.
Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, sostanziale invarianza per Beewize, che archivia la seduta con un trascurabile 0%.
Protagonista Seco, tra i titoli del FTSE Italia Star, che chiude la seduta con un rialzo del 4,18%.
Risultato positivo per TXT E-solutions, che lievita del 3,23%.
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