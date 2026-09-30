Sicily By Car, Intesa alza target price con espansione dei margini e crescita internazionale

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 5,8 euro per azione (dai precedenti 5,4 euro) il target price su Sicily by Car , società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori nell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 100%.



Gli analisti scrivono che Sicily by Car ha registrato una solida performance nel primo semestre del 2026, coniugando una crescita sostenuta dei ricavi con un netto miglioramento della redditività operativa. In Italia, le tariffe di noleggio si sono confermate un importante motore di crescita, mentre la ripresa dei volumi e una gestione più efficiente della flotta hanno fornito ulteriore sostegno a ricavi e margini. Parallelamente, l'attività internazionale ha continuato a crescere in termini dimensionali, nonostante i costi di avviamento legati all'espansione della rete iberica. Di conseguenza, l'EBITDA consolidato è aumentato del 61,6% su base annua, raggiungendo i 14,5 milioni di euro, e il margine è salito di 5,3 punti percentuali attestandosi al 18,3%, con l'EBIT tornato in territorio positivo. I brillanti risultati commerciali di luglio e agosto (mesi che solitamente generano il 30% dei ricavi annuali) e le dichiarazioni ottimistiche del management relative a settembre lasciano presumere che tale trend positivo sia proseguito anche nel terzo trimestre del 2026.

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