Sicily by Car accelera nel primo semestre: l’EBIT torna in positivo

(Teleborsa) - Sicily by Car
, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, chiude il primo semestre con un Valore della Produzione
di 78,9 mln, in crescita del 14,8% rispetto al primo semestre 2025, trainato dalla forte espansione dei ricavi da noleggio in Italia e dal crescente contributo delle attività estere.EBITDA
pari a 14,5 mln, in forte crescita del 61,6% rispetto agli Euro 9 mln del primo semestre 2025, con un margine salito al 18,3% dal 13% (+5,3 punti percentuali).
L'EBIT torna positivo
a Euro 2,8 mln (margine 3,5%), da Euro -9,4 mln nel primo semestre 2025, grazie al forte miglioramento operativo e all'assenza di oneri non ricorrenti. Il Risultato Netto
è pari a Euro -0,8 mln, in netto miglioramento rispetto alla perdita di Euro 11 mln del primo semestre 2025.
La Posizione Finanziaria Netta
(Indebitamento Finanziario Netto) pari a Euro 13,9 mln (rispetto a una PFN positiva per Euro 12,8 mln al 31 dicembre 2025). La variazione riflette la strategia di forte espansione della flotta estera, con Euro 33 mln di investimenti netti e l'assorbimento di Euro 10 mln di oneri non ricorrenti (relativi a sanzione AGCM e a contenziosi pregressi con i comuni.Tommaso Dragotto, Presidente di Sicily by Car
: “Il primo semestre 2026 conferma la piena validità delle nostre scelte strategiche
e la forte capacità di esecuzione del gruppo facente capo alla Società. In Italia abbiamo dimostrato un solido pricing power, con una tariffa media in crescita dell'11% e un ritorno alla crescita dei volumi, che ci ha permesso di guadagnare ulteriore quota di mercato, salita all'8,6%. Questa dinamica, unita a una gestione più efficiente della flotta, ha determinato un'espansione molto significativa della marginalità: l'EBITDA margin è salito al 18,3% e l'EBIT è tornato in territorio positivo. Sul fronte estero, i ricavi da noleggio sono raddoppiati e abbiamo inaugurato le nuove sedi negli scali di Málaga e Faro. Investimenti che, pur incidendo momentaneamente sulla posizione finanziaria netta, si prevede che possano creare i presupposti per una crescita solida e redditizia nel lungo termine".Outlook 2026 positivo
I risultati del primo semestre e l'andamento positivo del bimestre luglio-agosto, con ricavi da noleggio di Gruppo in crescita del 23,3%, "confermano le prospettive favorevoli per l'esercizio in corso", si legge nella nota dei conti. "Alla luce del solido pricing power dimostrato e delle efficienze operative raggiunte, il management guarda con fiducia alla chiusura dell'esercizio, prevedendo un sensibile consolidamento del percorso di crescita dei ricavi e della redditività operativa rispetto al 2025. Inoltre, la robusta generazione di cassa attesa dalla stagione estiva consentirà un progressivo miglioramento della Posizione Finanziaria Netta entro la fine dell'anno".
"Per quanto riguarda l’andamento del business in Italia, il Gruppo prevede che il trend osservato nel primo semestre del 2026 prosegua. La crescita della tariffa media giornaliera, superiore a quella del mercato, e l'aumento dei volumi di noleggio dovrebbero favorire un ulteriore consolidamento della quota di mercato. A questo si aggiunge una gestione della flotta sempre più flessibile ed efficiente, con benefici sul tasso di utilizzo e sulla marginalità. All'estero, i nuovi uffici nei pressi degli aeroporti di Málaga e Faro, operativi da agosto, e l'avvio nel secondo semestre delle attività nei Terminal 1 e 4 dell'aeroporto di Madrid-Barajas rafforzeranno ulteriormente la presenza
del Gruppo nella penisola iberica. L'espansione internazionale si prevede che possa apportare benefici crescenti su ricavi e margini nei prossimi semestri, a esito del progressivo assorbimento dei costi di avviamento. In questo scenario, il Gruppo proseguirà nell'attuazione delle strategie delineate, puntando a migliorare continuamente i processi aziendali e l'organizzazione interna. L'obiettivo resta quello di consolidare un modello operativo agile, capace di adattarsi rapidamente all'evoluzione del mercato e di cogliere le opportunità di crescita
futura".