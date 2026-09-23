Pattern, Intesa taglia target price su revisione di stime redditività con ripresa più lenta

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 4,5 euro
per azione (dai precedenti 5 euro) il target price
su Pattern
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 72%.
Gli analisti scrivono che Pattern ha registrato
una solida performance nel primo semestre del 2026, caratterizzata da crescita dei ricavi, significativa espansione dei margini e generazione di un free cash flow positivo, nonostante un contesto di mercato complesso per il settore del lusso
. Il management ha confermato l'obiettivo per l'esercizio 2026 di una crescita dei ricavi nella fascia high single-digit, sostenuta dal continuo guadagno di quote di mercato nel segmento del lusso di fascia alta e da ulteriori miglioramenti operativi.
Alla luce dei risultati, gli analisti hanno mantenuto invariate le stime di fatturato per l'esercizio 2026, ma rivisto le ipotesi di redditività per il biennio 2027-2028
, riflettendo una ripresa più lenta della domanda globale
di beni di lusso. "Continuiamo a ritenere Pattern ben posizionata per acquisire quote di mercato nel segmento più resiliente e di fascia alta della filiera del lusso "Made in Italy" - si legge nella ricerca - Il titolo è scambiato a multipli EV/EBITDA contenuti, pari a 6,8x e 5x rispettivamente per gli esercizi 2027 e 2028, rispetto alla media del quinquennio 2021-2025".