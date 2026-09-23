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Pattern, Intesa taglia target price su revisione di stime redditività con ripresa più lenta

Finanza, Consensus
Pattern, Intesa taglia target price su revisione di stime redditività con ripresa più lenta
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 4,5 euro per azione (dai precedenti 5 euro) il target price su Pattern, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 72%.

Gli analisti scrivono che Pattern ha registrato una solida performance nel primo semestre del 2026, caratterizzata da crescita dei ricavi, significativa espansione dei margini e generazione di un free cash flow positivo, nonostante un contesto di mercato complesso per il settore del lusso. Il management ha confermato l'obiettivo per l'esercizio 2026 di una crescita dei ricavi nella fascia high single-digit, sostenuta dal continuo guadagno di quote di mercato nel segmento del lusso di fascia alta e da ulteriori miglioramenti operativi.

Alla luce dei risultati, gli analisti hanno mantenuto invariate le stime di fatturato per l'esercizio 2026, ma rivisto le ipotesi di redditività per il biennio 2027-2028, riflettendo una ripresa più lenta della domanda globale di beni di lusso. "Continuiamo a ritenere Pattern ben posizionata per acquisire quote di mercato nel segmento più resiliente e di fascia alta della filiera del lusso "Made in Italy" - si legge nella ricerca - Il titolo è scambiato a multipli EV/EBITDA contenuti, pari a 6,8x e 5x rispettivamente per gli esercizi 2027 e 2028, rispetto alla media del quinquennio 2021-2025".
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