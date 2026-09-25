USA, rallentano gli ordini beni durevoli ad agosto

(Teleborsa) - Rallentano gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di agosto. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una variazione nulla su base mensile dopo il +1,1% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano un -0,4%.



Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, ha segnato un +0,3% rispetto al +0,4% del mese precedente e si confronta con un +0,6% atteso.



Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi sono aumentati dello 0,1%, dopo il +1,3% precedente.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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