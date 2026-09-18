Milano 16:00
51.490 -1,71%
Nasdaq 16:00
29.489 +0,14%
Dow Jones 16:00
51.579 -0,38%
Londra 16:00
10.664 -1,41%
Francoforte 16:00
25.323 -1,53%

Leading indicator USA (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Leading indicator USA (MoM) in agosto
USA, Leading indicator in agosto su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,1%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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