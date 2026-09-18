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Leading indicator USA (MoM) in agosto
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18 settembre 2026 - 16.05
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Leading indicator in agosto su base mensile (MoM) -0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,1%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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