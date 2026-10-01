Balneari, la bozza del bando-tipo: concessioni da 5 a 20 anni

(Teleborsa) - Avranno durata da 5 fino a 20 anni le nuove concessioni balneari. Le gare dovranno essere avviate con la pubblicazione di un bando, almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli concessori e in ogni caso entro il 30 giugno 2027. Andrà garantita la continuità dei servizi durante le gare e i titoli in essere continueranno ad avere efficacia fino al subentro effettivo del nuovo concessionario.



Balneari, concessioni da 5 a 20 anni



Sono le novità previste nella bozza del bando-tipo nazionale, ancora passibile di aggiustamenti, presentata dal Mit alla Conferenza unificata, in cui sono disciplinati tra l'altro gli indennizzi per il concessionario uscente e previsti limiti alla concentrazione delle licenze.



Al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenza non saranno ammesse le offerte presentate dai concorrenti che già partecipino ad un numero di lotti pari a quello massimo previsto per ciascuna tipologia concessoria.



La bozza del bando-tipo



Il criterio di aggiudicazione della concessione sarà "unicamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione di eventuali criteri premiali previsti ad hoc da ciascun bando, ad esempio in favore delle Pmi o delle imprese che applicano clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale".

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