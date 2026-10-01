Officina Stellare corre in Borsa con risultati semestrali superiori alle attese

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari
per Officina Stellare
, società quotata su Euronext Growth Milan e leader nelle tecnologie mission-critical per i settori Spazio, Aeronautica, Difesa, Navale e Cybersecurity, dopo che ieri sera ha comunicato
i risultati del primo semestre 2026: portafoglio ordini a 190,3 milioni di euro (+38% su base annua e +17% rispetto a dicembre 2025); i nuovi ordini hanno raggiunto gli 83 milioni di euro, portando il portafoglio ordini a 208,2 milioni di euro al mese di agosto 2026; valore della produzione a 55,6 milioni di euro (+31% su base annua); EBITDA rettificato a 6,6 milioni di euro (+56%); EBIT rettificato a 1,8 milioni di euro (+52%); risultato netto rettificato a 0,8 milioni di euro (vs 0,1 milioni di euro nel primo semestre 2025)
I risultati "sono solidi e superiori alle nostre stime
: il rapporto ordini/fatturato (book-to-bill) ha raggiunto un valore elevato di 1,49x e il valore della produzione è cresciuto ben oltre le nostre previsioni per l'esercizio 2026 (+31% su base annua contro il +16,6%), mentre il margine EBITDA incrementale è risultato sostanzialmente in linea, attestandosi al 18,0%", affermo gli analisti di Intesa Sanpaolo
.
Secondo Equita
, i risultati pro-forma (includendo retroattivamente l’acquisizione di Sitep) evidenziano "forte crescita con tassi anche superiori a quanto stimiamo per l'intero anno
(VoP +31% YoY vs nostro FY +19% e adj. EBITDA margin +200bps YoY vs nostro FY +120bps) e dati LTM che riteniamo coerenti con le nostre stime per l'intero anno in valore assoluto".Officina Stellare
, che raggiunge 47 euro con un aumento del 5,62%
, sta scambiando con volumi sopra la media. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 48,3 e successiva a quota 51,5. Supporto a 45,1.