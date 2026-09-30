Magis corre in Borsa con solidi risultati semestrali e conferma dell'outlook 2026

(Teleborsa) - Ottima giornata a Piazza Affari per Magis , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza, che ieri pomeriggio ha pubblicato i risultati del primo semestre 2026, con un miglioramento di ricavi, redditività e generazione di cassa, confermando al contempo le previsioni per gli esercizi 2026 e 2027.



"Nel complesso, i risultati del primo semestre 2026 hanno evidenziato una netta ripresa rispetto alle difficili condizioni di mercato riscontrate nel primo semestre 2025", commenta Banca Akros.



La società punta a una crescita annua dei ricavi compresa tra il 5% e l'8% sia per l'esercizio 2026 che per il 2027. Si prevede che il margine EBITDA raggiungerà il 13-14% nel 2026, con un ulteriore potenziale di miglioramento nel 2027. Il programma di investimenti proseguirà nella seconda metà del 2026 e negli anni successivi, includendo l'introduzione di una nuova linea di spalmatura hot-melt nel 2027, a servizio di entrambe le divisioni.



Magis raggiunge 9,8 euro, con un aumento del 6,52%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 10,23 e successiva a quota 11,13. Supporto a 9,33.

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