Sanità digitale: nuova gara Consip per cartelle cliniche e sistemi di laboratorio

(Teleborsa) - Consip ha pubblicato la nuova gara, del valore di 380 milioni di euro, per la fornitura di soluzioni di Cartella clinica elettronica e di Sistemi informativi di laboratorio (LIS - Laboratory Information System), rinnovando e ampliando l’offerta dedicata alla digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche.



L’iniziativa sostiene la digitalizzazione e l’innovazione dei processi clinici e diagnostici, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la qualità dei dati sanitari.



"Con questa nuova gara, il procurement pubblico si pone al servizio di una sanità sempre più digitale, integrata e vicina ai cittadini. Rendere disponibili dati clinici strutturati e aggiornati, insieme a sistemi informativi efficienti, significa supportare medici e operatori sanitari nelle decisioni cliniche, contribuendo a ridurre i tempi di attesa e a migliorare la qualità dei servizi, nonché la sicurezza dei pazienti", dichiara Marco Reggiani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Consip.



Lo strumento di acquisto individuato è un Accordo quadro multi-aggiudicatario, articolato in sei lotti: tre dedicati ai servizi applicativi, che comprendono lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del software, e tre ai servizi di supporto alla digitalizzazione, all’innovazione tecnologica e alla governance dei progetti.



Tre gli elementi di maggiore innovazione dell'iniziativa:



· la possibilità di personalizzare le condizioni di fornitura, rilanciando il confronto competitivo fra gli aggiudicatari con un appalto specifico. Le PA potranno anche adottare un modello contrattuale "a incentivo", ispirato ai principi di Value-Based Healthcare, che collega una quota del corrispettivo del fornitore al raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei processi, dei sistemi e della qualità dell’assistenza;



· la possibilità di acquistare, tramite ordine diretto a catalogo, soluzioni SaaS pronte all’uso, favorendo la rapidità degli approvvigionamenti e la semplificazione dei processi di acquisto;



· lo stimolo per la qualità e l’innovazione dell’offerta, attraverso criteri di valutazione che premiano il coinvolgimento di PMI e start-up innovative e la capacità di adattare le soluzioni, applicative e di supporto, alle caratteristiche dei diversi ambiti territoriali, contribuendo a rendere i percorsi di cura sempre più sicuri e tempestivi.



Il termine per la ricezione delle offerte è fissato al 5 novembre 2026.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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