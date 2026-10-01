Milano 12:29
50.907 -0,90%
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Dow Jones 30-set
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Londra 12:29
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Challenger licenziamenti USA in settembre

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Challenger licenziamenti USA in settembre
USA, Challenger licenziamenti in settembre pari a 43,28K unità, in calo rispetto al precedente 52,88K unità.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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