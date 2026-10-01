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/ Challenger licenziamenti USA in settembre
Challenger licenziamenti USA in settembre
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01 ottobre 2026 - 11.35
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Challenger licenziamenti in settembre pari a 43,28K unità
, in calo rispetto al precedente 52,88K unità.
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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