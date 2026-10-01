Whitelab accelera la crescita con nove acquisizioni e rafforza il proprio posizionamento nei servizi di testing & compliance

(Teleborsa) - Whitelab, piattaforma italiana leader nei servizi di testing e compliance, annuncia di aver perfezionato le acquisizioni di Ecosud, Ades, Tracciatori, D’Aniello Lab, Inlab Solutions, Poliedro, Proj.Eco Engineering, Ambiente Lab e Laboratori Riuniti, nove realtà altamente specializzate che rafforzano ulteriormente il posizionamento del Gruppo nei settori Environmental, Materials, HSE e Life Sciences & Food.



Le operazioni rappresentano un ulteriore passo nel percorso di sviluppo di Whitelab, in linea con l’obiettivo di diventare il principale polo nazionale nei servizi di testing e compliance. Nata nel luglio 2022 su iniziativa di White Bridge Investments, Whitelab ha completato 30 acquisizioni sul territorio italiano, conta oltre 1.000 professionisti altamente qualificati, più di 30 sedi operative e un fatturato aggregato pro-forma superiore ai 130 milioni di euro.



Ecosud, con sede operativa a Pisticci (Matera) e oltre 40 anni di esperienza, è attiva nei servizi ambientali ad alto contenuto tecnico, tra cui campionamento, monitoraggio e supporto tecnico per la caratterizzazione e bonifica di siti contaminati. La società entrerà a far parte della business unit Environmental, contribuendo allo sviluppo di sinergie industriali e al rafforzamento del presidio territoriale di Whitelab.



Ades, con sede a Siracusa, è specializzata nelle prove non distruttive (NDT) su impianti industriali attraverso tecnologie quali ultrasuoni, radiografie industriali e tecniche phased array. La società opera principalmente nei settori energetico e manifatturiero e rafforzerà la business unit Materials del Gruppo arricchendone le competenze in ambito di controlli non distruttivi e consolidandone il presidio nei settori industriali ad alta intensità impiantistica.



Tracciatori, con sede a Concesio (Brescia), opera nei servizi avanzati di rilievo topografico, laser scanner, mobile mapping, monitoraggio e controllo tecnico di infrastrutture, impianti e asset industriali. L’integrazione consentirà di ampliare ulteriormente l’offerta della business unit Materials nei servizi di testing su materiali, infrastrutture e impianti e le capacità del Gruppo nel monitoraggio tecnico di asset complessi.



D’Aniello Lab, con sede operativa a Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), rappresenta una realtà di riferimento nei servizi di laboratorio per il settore agroalimentare, offrendo attività di analisi chimiche, microbiologiche e controlli qualità lungo l’intera filiera produttiva.



Inlab Solutions, con sede a Moretta (Cuneo), è un laboratorio accreditato che opera come partner specializzato per l'industria alimentare di ogni dimensione. La società offre servizi di analisi di conformità su ricette, etichettatura, sicurezza alimentare e microbiologia e di supporto relativo allo sviluppo prodotti, tracciabilità, controlli analitici, sistemi di qualità e HACCP, oltre a progetti di sostenibilità.



Grazie all'acquisizione di D'Aniello Lab e all’accordo siglato con Inlab Solutions, Whitelab avvia lo sviluppo di un nuovo presidio nel settore Food, ponendo le basi per una piattaforma specializzata dedicata ai servizi di testing e compliance per l'intera filiera agroalimentare.



Poliedro, con sede a Castenedolo (Brescia), è specializzata nelle analisi di conglomerati bituminosi per il settore delle costruzioni stradali, con attività di laboratorio per la geotecnica stradale e per i materiali da costruzione. L’acquisizione rafforza ulteriormente la business unit Materials, ampliandone le competenze tecniche specialistiche e consolidandone il presidio nel settore delle infrastrutture stradali.



Proj.Eco Engineering, con sede a Dalmine (Bergamo), è una società specializzata nei servizi di HSE. Con un team di circa 30 tecnici, supporta i clienti nei settori real estate, infrastrutture, retail, TMT e chimica, offrendo competenze in materia di sicurezza nei cantieri, tutela ambientale e due diligence in ambito HSE. L'ingresso di Proj.Eco Engineering rafforza la business unit HSE e amplia l'offerta nei servizi di compliance ambientale, salute e sicurezza.



Ambiente Lab, con sede a Messina, è un laboratorio specializzato dal 2001 in analisi fisiche, chimiche e microbiologiche per la tutela e il monitoraggio ambientale. La società dispone di un laboratorio accreditato e offre servizi di analisi, campionamento, monitoraggio e supporto tecnico nel settore ambientale. L'acquisizione rafforza la business unit Environmental, integrando ulteriori competenze analitiche e tecniche nel presidio ambientale del Gruppo nel Sud Italia.



Laboratori Riuniti, con sede a Catania, è un laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esecuzione di prove e analisi su materiali da costruzione, terre e rocce. La società offre servizi di indagine geotecnica e geognostica, prove in sito e monitoraggio strutturale a supporto dei principali general contractor impegnati nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali ferroviarie e stradali. L’acquisizione rafforza la business unit Materials, ampliandone le competenze nel testing su materiali e infrastrutture e consolidando il presidio del Gruppo nel Sud Italia.



Davide Riguccio, Executive Chairman di Whitelab, ha dichiarato: "Le acquisizioni di Ecosud, Ades, Tracciatori, D’Aniello Lab, Inlab Solutions, Poliedro, Proj.Eco Engineering, Ambiente Lab e Laboratori Riuniti rappresentano un passaggio strategico fondamentale nel percorso di crescita di Whitelab nel territorio nazionale. Queste operazioni rafforzano significativamente le nostre competenze tecniche, ampliano la presenza territoriale del Gruppo e ci consentono di consolidare le business unit Environmental, Materials e HSE, entrando al contempo in modo significativo nel settore Food. L’integrazione di realtà altamente specializzate all’interno del nostro modello industriale basato su centri di eccellenza ci permette di offrire ai clienti servizi sempre più completi e ad alto valore aggiunto, combinando sviluppo organico e crescita per linee esterne con una visione industriale di lungo periodo".



Le operazioni sono state coordinate dal team M&A interno di Whitelab, che ha seguito il processo di acquisizione delle società target.



Nell’ambito delle operazioni, Whitelab è stata assistita da Athena Associatiper la due diligence contabile e fiscale, nonché dallo studio legale Dentons per gli aspetti legali e contrattuali. Con riferimento all'acquisizione di Poliedro, Whitelab è stata supportata da Ethica Group.









(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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