Il Gruppo Malloni accelera: identità, retail e nuovi mercati al centro della crescita

(Teleborsa) - Il Gruppo Malloni entra in una nuova fase di sviluppo, con una strategia che punta a rafforzare le singole identità di brand e, allo stesso tempo, a costruire un progetto moda coerente e riconoscibile sui mercati internazionali. Ricerca, manifattura italiana, qualità del prodotto e sviluppo commerciale rappresentano gli assi attorno ai quali il Gruppo sta consolidando la propria crescita, attraverso investimenti mirati e una distribuzione sempre più selettiva.



Tre brand, tre percorsi distinti ma complementari. IXOS apre un nuovo capitolo con l’inaugurazione del primo concept store a Roma, un progetto retail pensato per tradurre in uno spazio fisico l’identità del marchio e valorizzarne l’artigianalità e la ricerca. La boutique rappresenta il primo passo verso un modello retail potenzialmente replicabile, con l’obiettivo di rendere l’universo IXOS sempre più riconoscibile e sviluppare nel tempo una rete coerente con il posizionamento del brand.



MALLONI, brand storico e riferimento del Gruppo, prosegue invece il consolidamento della propria identità e del proprio posizionamento, accompagnato da una comunicazione sempre più coerente con i valori del marchio. Le boutique di proprietà rappresentano un importante punto di contatto con il mercato e registrano risultati positivi, confermando la solidità del percorso intrapreso. Parallelamente, il brand accelera sul fronte internazionale attraverso nuove partnership commerciali in Medio Oriente e nell’area CSI, con particolare riferimento al mercato russo, rafforzando progressivamente la propria presenza oltre i confini italiani.



Prosegue anche l’evoluzione di MLO, che sta superando definitivamente il concetto di seconda linea per affermarsi come brand autonomo all’interno del Gruppo. Pur mantenendo un forte legame con il patrimonio creativo di MALLONI, MLO sviluppa una propria identità e interpreta quel mondo in una dimensione più quotidiana e accessibile, rivolgendosi a un pubblico più ampio. Il progetto commerciale prevede il rafforzamento della rete di rappresentanza in Italia e, parallelamente, lo sviluppo di nuovi mercati internazionali. Dopo Svizzera, Russia e Medio Oriente, MLO guarda a nuove opportunità in Europa e in Giappone, mercato particolarmente sensibile alla ricerca, alla qualità e al valore del prodotto italiano.



L’espansione internazionale dei brand si sviluppa in un contesto economico e geopolitico complesso, che rende sempre più importante un approccio selettivo alla crescita. Il Gruppo Malloni sceglie quindi di concentrarsi su mercati affini e su partner in grado di condividere il posizionamento e la visione dei singoli marchi, privilegiando la qualità delle relazioni rispetto a una logica di espansione indiscriminata.



L’interesse crescente da parte di nuovi interlocutori internazionali conferma la capacità dei brand del Gruppo di dialogare con mercati differenti e rappresenta una base concreta per i prossimi sviluppi. La direzione è quella di una crescita progressiva e sostenibile, nella quale ogni brand possa rafforzare la propria identità e il proprio posizionamento, contribuendo allo stesso tempo alla costruzione di un Gruppo sempre più strutturato e competitivo a livello internazionale.

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